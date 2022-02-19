Об этом министр написал в соцсетях. Он пригласил в Украину Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи.
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Механизм раннего предупреждения активировали на прошлой неделе
Я приглашаю "Тройку" ОБСЕ безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе,
– подчеркнул Кулеба.
Отметим, что механизм раннего предупреждения конфликтов активировали из-за напряженной ситуации в Украине. Это – лишь третий такой случай в истории. Хельга Шмид направила странам-участницам письмо, где отметила о напряжении и риске по эскалации ситуации.
Что такое "Тройка" ОБСЕВ так называемую "Тройку" входят действующий, предыдущий и следующий главы международной организации.
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Работа СММ ОБСЕ во время угрозы российского нападения: коротко
- Большинство западных стран отозвали своих представителей из СММ ОБСЕ в Украине.
- Первыми об этом заявили США и Великобритания.
- Впоследствии своих 9 представителей призвала вернуться домой Ирландия.
- СМИ пишут, что многие сотрудники миссии ушли в отпуска.
- Таким образом, оставшийся костяк составляют работники России и стран СНГ.