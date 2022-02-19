Об этом министр написал в соцсетях. Он пригласил в Украину Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи.

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Механизм раннего предупреждения активировали на прошлой неделе

Я приглашаю "Тройку" ОБСЕ безотлагательно осуществить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид на прошлой неделе,

– подчеркнул Кулеба.

Отметим, что механизм раннего предупреждения конфликтов активировали из-за напряженной ситуации в Украине. Это – лишь третий такой случай в истории. Хельга Шмид направила странам-участницам письмо, где отметила о напряжении и риске по эскалации ситуации.

Что такое "Тройка" ОБСЕ В так называемую "Тройку" входят действующий, предыдущий и следующий главы международной организации.

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