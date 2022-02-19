Про це міністр написав у соцмережах. Він запросив до України Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі.

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Механізм раннього попередження активували минулого тижня

Я запрошую "Трійку" ОБСЄ невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня,

– зазначив Кулеба.

Зазначимо, що механізм раннього попередження конфліктів активували через напружену ситуацію в Україні. Це – лише третій такий випадок в історії. Хельґа Шмід направила країнам-учасницям лист, де зазначила про напругу та ризик щодо ескалації ситуації.

Що таке "Трійка" ОБСЄ У так звану "Трійку" входять чинний, попередній та наступний голови міжнародної організації.

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