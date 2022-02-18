Про це журналісти "Донбас.Реалії" дізнались у джерел в одному з розвідувальних органів України. Понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників вирішили оформити відпустку.

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Західні спостерігачі отримали від своїх країн пораду виїхати

Більшість міжнародних спостерігачів отримали від своїх країн заклик покинути українську територію. Такої поради не надійшло лише від Росії та держав СНД, Отож тепер, більшість спостерігачів ОБСЄ представлять саме державу-агресорку: таких співробітників місії 90.

У СММ не підтвердили та не спростували цю інформацію

У СММ ОБСЄ ані підтвердили, ані спростували цю інформацію. Там лише зазначили, що деякі країни рекомендували своїм представникам повернутись на батьківщину протягом найближчих днів.

Зверніть увагу! Українська влада звернулась до ОБСЄ з проханням залишити максимальну кількість спостерігачів в Україні, аби ті фіксували порушення та обстріли бойовиків.

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Країни відкликають своїх представників з СММ ОБСЄ: коротко

Ще 13 лютого в ОБСЄ підтвердили, що низка країн відкликають своїх спостерігачів з України.

Причина – загроза російського вторгнення в Україну.

Першими про можливу евакуацію, як повідомили ЗМІ, заявили США та Велика Британія.

Згодом про це повідомила і Ірландія. Дублін закликав своїх 9 представників повернутись додому.

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