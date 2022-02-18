Об этом журналисты "Донбасс.Реалии" узнали у источников в одном из разведывательных органов Украины. Более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников решили оформить отпуск.

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Западные наблюдатели получили от своих стран совет уехать

Большинство международных наблюдателей получили от своих стран призыв покинуть украинскую территорию. Такого совета не поступило только от России и государств СНГ, так что теперь, большинство наблюдателей ОБСЕ представят именно государство-агрессор: таких сотрудников миссии 90.

В СММ не подтвердили и не опровергли эту информацию

В СММ ОБСЕ ни подтвердили, ни опровергли эту информацию. Там лишь отметили, что некоторые страны рекомендовали своим представителям вернуться на родину в течение ближайших дней.

Обратите внимание! Украинские власти обратились к ОБСЕ с просьбой оставить максимальное количество наблюдателей в Украине, чтобы те фиксировали нарушения и обстрелы боевиков.

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Страны отзывают своих представителей из СММ ОБСЕ: коротко

Еще 13 февраля в ОБСЕ подтвердили, что ряд стран отзывают своих наблюдателей из Украины.

Причина – угроза российского вторжения в Украину.

Первыми о возможной эвакуации, как сообщили СМИ, заявили США и Великобритания.

Впоследствии об этом сообщила и Ирландия. Дублин призвал своих 9 представителей вернуться домой.

Смотрите брифинг по ситуации на Донбассе: