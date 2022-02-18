Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в цій ситуації нам потрібні незалежні спостерігачі. Вони мають провести верифікацію, передає 24 канал.

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Для пояснення своєї агресії проти України Росія вдається до інформаційних вкидів. Для їхнього викриття потрібна незалежна перевірка,

– сказала Верещук.

За її словами, це дуже важливо.

Місія ОБСЄ в Україні

Представники місії слідкують за тим, що відбувається на окупованому Донбасі. Вони фіксують серйозне загострення за останні дні. Проросійські бойовики продовжують ігнорувати домовленості про режим тиші на Донбасі. Лише за добу 15 лютого спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 150 порушень.

Україна просить провести спільне засідання постійної ради й форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ. Ініціативу запропонували після відмови Росії від зустрічі за Віденським документом.

Але Росія одразу ж відмовилася брати участь у консультаціях щодо Віденського договору в ОБСЄ.

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