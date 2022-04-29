По словам Кулебы, мир обязан безопасностью Украине.
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Украина отказалась от ядерного оружия во всем мире во имя мира. Тогда мы стучали в дверь НАТО, но они так и не открылись. Вакуум безопасности привел к российской агрессии,
– написал в своем твиттере глава МИД.
Поэтому Украина просит государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить.
Договор о гарантиях безопасности
Напомним, ранее украинская сторона во время переговоров с Россией выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.
Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне.
В договоре прописывается, что это должна быть помощь посредством вооружения, вмешательства вооруженных сил и т.д. На проведение консультаций страны-гаранты имеют максимум 72 часа.
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