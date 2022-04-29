За словами Кулеби, світ зобов’язаний безпекою Україні.
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Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі. Тоді ми стукали у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії,
– написав у своєму твіттері очільник МЗС.
Тому Україна просить держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати.
Договір про гарантії безпеки
Нагадаємо, що раніше українська сторона під час переговорів з Росією виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.
Україна хоче отримати від країн-підписантів гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО про колективну оборону.
У договорі прописується, що це повинна бути допомога у вигляді озброєння, втручання збройних сил тощо. На проведення консультацій країни-гаранти мають максимум 72 години.
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