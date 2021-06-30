МИД отреагировал на скандальное заявление Путина о якобы "внешнем управлении" Украиной

Путин сказал, что не хочет встречаться с Зеленским, потому что Украиной управляют не в Киеве, а в других государствах. Впрочем, в МИД отмечают: Путин всегда сам хотел руководить Украиной и развязал агрессию против нее.

На одиозные высказывания Путина отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что глава государства-агрессора мечтает, решать вопросы Украины без ее участия.

Обратите внимание Я не отказываюсь от встречи, но зачем она, – Путин оскандалился заявлением об Украине

"Россия хочет, чтобы Украиной руководили из Кремля"

Когда Путин заводит старую песню о "внешнем управлении", это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве,

– отметил Кулеба.

На такие вероятные намерения Путина у украинской власти лишь один ответ, отметил Кулеба, – никто не будет решать судьбу, кроме нас самих. Такая позицией есть у президента Владимира Зеленского и такова воля народа.

К тому же Кулеба подчеркнул: украинцы и русские – два разных народа, которые могли бы быть добрыми соседями. Впрочем, Россия подло напала на Украину, забрала часть земель и убила тысячи украинцев. Поэтому именно она виновата "в пропасти в отношениях".

Путин и его мантра о "внешнем управлении Украиной"

Глава Кремля в характерном тоне заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Более того, вроде бы даже приблизительных общих тем он назвать не может. Поэтому во встрече с Зеленским он не видит пользы.

Зачем встречаться с Зеленским, если он отдал страну под полное внешнее управление? Все вопросы Украины решают не в Киеве, а в Вашингтоне, частично – в Берлине и Париже,

– заявил Путин.

Что еще наговорил Путин об Украине на свежей пресс-конференции