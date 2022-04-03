Кулеба рассказал, какие компании решили прекратить сотрудничество с Россией за прошедшие сутки

Дмитрий Кулеба рассказал, что пятый санкционный пакет продолжит закатывать российскую экономику в асфальт. Буквально только за прошедшие сутки от бизнеса в России или от сотрудничества с Москвой отказались ориентировочно 9 компаний.

Соответствующую информацию в фейсбуке написал Дмитрий Кулеба. Это произошло в ночь на 3 апреля.

Заметьте Каждый рубль, перечисляемый "Сбербанком", смоченный украинской кровью, – Кулеба

С Россией перестали сотрудничать 9 компаний

Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время МИД Украины работает вместе с партнерами над закрытием для России путей обхода действующих санкций и организации новых пакетов жестких санкций.

Параллельно международный бизнес сворачивает взаимодействие с Россией или выходит из России. А кто не выходит – тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатическая. Главное – результат,

– сказал Кулеба.

Министр привел пример, что за предыдущие сутки, 1 апреля, с Россией перестали работать:

Wizz Air – отменил все рейсы в Россию и из нее минимум до 30 октября;

Ponsse PLC – финский производитель лесозаготовительной техники ушел из России и Беларуси;

Danfoss – датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники выходит с российского рынка;

Amsted Rail Company – закрывает офис в Москве и сворачивает производство подшипников в Саратове;

Disney – с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах;

Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel прекратят из-за нехватки комплектующих;

AerCap – лизингодатель воздушных судов подал иск на 3,5 миллиарда за более 100 своих самолетов, оставшихся в России;

Более того, известный аукцион Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Беларуси. В эти страны запретили продавать и снабжать предметы роскоши.

Также международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов.

Каждый в этой войне должен делать свое для победы. Мы будем шаг за шагом дипломатией, но недипломатично добивать Россию за каждую украинскую слезу, каплю крови и каждую боль,

– подытожил Кулеба.

Смотрите также: Кулеба призвал мир бойкотировать Ашан из-за отказа уходить из России – видео