Соответствующую информацию глава МИД рассказал в эфире канала "Рада" 8 августа. В Офисе Президента рассказывали также, что Украина надеется на более активное участие Шольца в вопросе поставки оружия.

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Кулеба рассказал об оружии от США

Дмитрий Кулеба объяснил, что новый пакет помощи от США является лучшим контраргументом утверждения, что якобы западные партнеры не знают, куда идет их оружие. Он добавил, что Украине уже предоставили 18 пакетов помощи.

В этот последний пакет входят не только Javelin, но и ракеты для HIMARS, а также для систем NASAMS и другое важное оружие,

– рассказал Кулеба.

Он добавил, что оружие важно не только для оборонительных, но и для наступательных действий. Дмитрий Кулеба объяснил, что США поддерживают нас именно потому, что между Джо Байденом и Владимиром Зеленским и их командами сложился высокий уровень доверия и взаимодействия.

"Сегодняшнее решение о выделении нового пакета безопасности США стоимостью в 1 миллиард долларов, самое современное оружие – вот это, собственно, и есть лучший контраргумент для тех, кто утверждает, что нет доверия между Украиной и США, или что партнеры не знают, куда пойдет их оружие. Все они знают. Есть высокий уровень доверия", – объяснил глава МИД.

Коротко о новом оружии для Украины

США заявили, что предоставят Украине новый пакет помощи. В этот раз на 1 миллиард долларов.

В Минобороны США заявили, что это для того, чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности Украины на поле боя. Добавили, что Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства, настроенные на изменение ситуации.

В Пентагоне пояснили, что пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS, 75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии, 20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов к 120-мм минометам, боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 боевых машин пехоты и другое оборудование.

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