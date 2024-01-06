Он пояснил, что главный план включает в себя полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Кулеба также заверил, что нашему государству не нужен "план Б".

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Кулеба объяснил свое заявление по поводу "плана А" и "плана Б"

Министр иностранных дел отметил, что "план А" состоит не только в восстановлении территориальной целостности Украины, но и в производстве оружия в достаточном количестве. Это нужно для того, чтобы наше государство могло себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии.

И третий элемент – это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций.

– объяснил Кулеба.

Кулеба разъяснил заявление о "плане А" и "плане Б" для Украины / Видео из инстаграма Дмитрия Кулебы

В то же время он подчеркнул, что "план Б", по мнению разных экспертов и журналистов, означает уступку по крайней мере по одному из озвученных им пунктов.

"Для них "план Б" – это согласиться на какие-то территориальные уступки, это отказ помогать Украине получать оружие, это не передавать Украине замороженные активы России. Вот о каком "плане Б" говорилось", – рассказал глава МИД.

Именно поэтому он подчеркнул, что нашему государству такой "план Б" не нужен. Он также заверил, что наша страна имеет "план А" и придерживается его.

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