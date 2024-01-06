Він пояснив, що головний план включає повне відновлення територіальної цілісності нашої держави. Кулеба також запевнив, що нашій державі не потрібен "план Б".
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Кулеба пояснив свою заяву щодо "плану А" і "плану Б"
Міністр закордонних справ зазначив, що "план А" полягає не лише у відновленні територіальної цілісності України, але й у виробництві зброї в достатній кількості. Це потрібно для того, щоб наша держава могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям.
І третій елемент – це відновлення економіки України та всього зруйнованого з використанням заморожених російських активів та інвестицій,
– пояснив Кулеба.
Кулеба розтлумачив заяву про "план А" і "план Б" для України / Відео з інстаграму Дмитра Кулеби
Водночас він наголосив, що "план Б", на думку різних експертів та журналістів, означає поступку принаймні по одному з озвучених ним пунктів.
"Для них "план Б" – це погодитися на якісь територіальні поступки, це відмова допомагати України отримувати зброю, це не передавати Україні заморожені активи Росії. Ось про який "план Б" говорилося", – розповів глава МЗС.
Саме тому він підкреслив, що нашій державі такий "план Б" не потрібен. Він також запевнив, що наша країна має "план А" і дотримується його.
Раніше Кулеба казав про те, що Україна не має плану "Б"
- Дмитро Кулеба, на питання журналістки чи має Україна запасний план у випадку, якщо Захід не надаватиме Україні зброю, заявив, що наша держава не має "плану Б". Він наголосив, що наша держава вірить у "план А", працює над ним і "ми його втілимо".
- Кулеба також зазначав, що у випадку, якщо Захід припинить військову підтримку, Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. Міністр також зауважив, що "теоретична перемога Росії в Україні" розв'яже руки лідерам інших держав, які зможуть захотіти повторити шлях країни-агресорки.
- Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що запасний план Україна усе ж має. Він полягає у заохоченні інвестиції у військове виробництво з боку партнерів й держави.