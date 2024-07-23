Давление на Китай со стороны Запада растет, в частности из-за поддержки России в войне. Поэтому Китай пользуется моментом, чтобы улучшить свое положение. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Важные события в мире

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Китай. Это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабного вторжения, а также первый двусторонний визит главы МИД в Китай с 2012 года.

В рамках своего визита Кулеба должен встретиться со своим китайским коллегой Ван И и обсудить пути к справедливому миру в Украине.

Поездка Кулебы происходит на фоне важных событий, а именно избирательной гонки в США, где есть вероятность, что к власти придет Дональд Трамп. Он известен своей позицией по Китаю, предпочитая доминировать в геополитике и экономике. Могут наступить сложные времена для американо-китайских отношений, но не только,

– отметил Станислав Желиховский.

Однако и сейчас администрация Байдена посылает сигналы, которые Китай должен был бы считать угрожающими. Например, в итоговой декларации саммита НАТО говорится о том, что Пекин помогает Москве в войне. Такие действия демократический мир осудил.

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Угрожающие сигналы для Пекина

Кроме того, США готовят новые санкции, в частности, против китайских компаний и банков, которые сотрудничают с Россией. Это может иметь негативные последствия для экономики Китая.

Сейчас Китаю было бы выгодно показать себя как посредника. Думаю, это и стало причиной того, что Ван И пригласил Кулебу в Китай, где стороны как раз больше всего будут говорить о мирном урегулировании российско-украинской войны. Будет ли это иметь положительный эффект? Думаю, что любые шаги могут отвечать интересам всех сторон,

– подчеркнул эксперт-международник.

Желиховский также предположил, что в Пекине обсудят как, где и когда будут проводить следующий Саммит мира, а также участие в нем России и Китая соответственно.

"Думаю, Дмитрий Кулеба поехал с различными положительными предложениями для Китая и передаст пожелания от западных партнеров. В частности, если Китай в дальнейшем будет сотрудничать с Россией, то Запад будет действовать решительнее", – подытожил эксперт-международник.