Китайские власти приказали провести военные учения вблизи ключевых западных союзников. В то же время лидеры на саммите Альянса в Вашингтоне выразили предупреждение Си Цзиньпину относительно его военной позиции.

Смотрите также Спектакль для Трампа: почему Орбан поехал к Си и Путину и какой "мир" они готовят для Украины

Конфронтация НАТО и Китая

Корреспондент газеты The Times в Китае Ричард Спенсер отмечает, что в коммюнике Саммита НАТО западные лидеры назвали Пекин "решающим фактором", способствующим российским военным усилиям и системным вызовом евроатлантической безопасности.

В то же время сам Китай выбрал начало Саммита для того, чтобы начать морские учения в западной части Тихого океана. В них участвует авианосец Shandong и истребители. В частности, известно, что Shandong вышел в Тихий океан другим маршрутом, чем обычно – вблизи Филиппин, которые выступают еще одним американским союзником.

Стоит указать, что эти военные учения проходят параллельно с совместным патрулированием Тихого океана Китаем и Россией и совместными "антитеррористическими учениями" армий Китая и Беларуси.