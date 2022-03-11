Об этом министр иностранных дел рассказал на своей твиттер-странице. Соответствующее сообщение он опубликовал ночью на 11 марта.

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О чем говорили Кулеба и Дуда

Чиновник отметил, что его в Варшаве принял президент Анджей Дуда. Они продолжили развитие диалога между Украиной и Польшей и на фоне российского вторжения.

Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине,

– рассказал министр иностранных дел.

По словам Кулебы, с польским лидером он предметно обсудил и защиту Украины. А также продвижение членства нашего государства в Европейском союзе.

Была и встреча с главой МИД Польши

Кроме того, украинский дипломат встретился со своей коллегой, польским министром иностранных дел Рау Збигневым. "Согласились: давление на Россию должно расти, пока она не прекратит свою варварскую агрессию", – подчеркнул Кулеба. Он поблагодарил страну-соседку за заботу об украинцах, которые убегают от войны и отметил важность обеспечения их прав.

Кратко о встрече Кулебы с Лавровым

Министр посетил Польшу, возвращаясь из Турции. Там он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кулеба настаивал на обсуждении всех вопросов касательно войны, но Лавров гнул свою линию. Так что встреча была не слишком результативной.

Глава украинского МИД объяснил существенную разницу между сторонами переговоров: он приехал в Турцию говорить, а Лавров – слушать.

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