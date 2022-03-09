Кулеба встретится с Лавровым 10 марта

Дмитрий Кулеба проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча должна пройти 10 марта в Турции.

Глава нашего МИД подчеркнул, что украинская сторона готовится, чтобы максимально эффективно провести эти переговоры. Впрочем, завышенных ожиданий от них нет.

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Чиновник уточнил, что едет на переговоры по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. "Благодарю его за посредничество", – подчеркнул министр.

Кулеба назвал требования, которые будут выдвигать россиянам:

прекращение огня;

освобождение украинских территорий;

решение всех гуманитарных вопросов и катастроф, созданных российской армией.

Кулеба подчеркнул, что благодаря ВСУ, теробороне и всем украинцам едет на эти переговоры с сильной позицией. "Мы уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах народа", – заверил он.

Что будет на выходе – будет зависеть от того, с какими инструкциями едет на них Лавров,

– отметил министр иностранных дел Украины.

Чиновник надеется, что у россиянина к этим переговорам будет добросовестный подход. Не с пропагандистской перспективы, а с задачей найти ответ, как развязать войну, завязанную Россией.

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