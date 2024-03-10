Соответствующее мнение он озвучил в интервью литовскому информационному агентству ELTA. Дмитрий Кулеба поделился своими соображениями относительно гипотетического нападения России на территорию стран Балтии.

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НАТО победит, но какой ценой

Глава МИД Украины считает, что НАТО победит, если вдруг Владимир Путин решит напасть на страны Балтии. В то же время он очертил возможные последствия для государств, если им действительно придется противостоять российской агрессии.

Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города,

– подчеркнул Кулеба.

Министр в интервью назвал единственный способ, который позволит избежать таких последствий для стран Балтии. По его словам, для этого следует поддерживать Украину.

Литва, например, это понимает, и поддерживает нас. Другие думают, что это обойдет их стороной,

– добавил глава украинской дипломатии.

Кулеба призвал не называть россиян рабами

В этом же интервью Дмитрий Кулеба отметил, что, что не стоит сравнивать россиян с рабами. Он подчеркнул, что рабы восстают, чего не скажешь о жителях страны-агрессора.

Российское общество иногда называют рабами, потому что они послушно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы восстают. Поэтому я считаю неуместным называть российское общество рабами,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В то же время министр высказался своими соображениями относительно того, возможно ли восстание россиян. По его мнению, соответствующий момент в ближайшем будущем отсутствует. Он считает, что против диктатуры, которая царит в России, ее жители не выйдут.

По крайней мере, сейчас я не вижу никакого фактора "X". Если они "проглотили" смерть Навального, то... Но это может измениться, если изменится ситуация в России на фронте и в глубине России,

– добавил он.

Но и здесь Дмитрий Кулеба подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы Украина изменила ситуацию. А для этого нашему государству необходимо оружие.