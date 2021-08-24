Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дриана.

Важно Зеленский призвал давить на Россию, пока не будет нормандской встречи: заявление Меркель

Кулеба отметил, что министры "едины во мнении" о том, что нормандский формат должен работать и ожидают от него большей динамики.

Мы понимаем, что это прежде всего зависит от позиции России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Надеемся, что министр Лавров, так же добросовестно подойдет к проведению этой встречи,

– отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, якобы ее нечем наполнить. Вместе с тем президент Владимир Зеленский настаивает на проведении встречи.

По его словам, Украина стремится добиться:

режима постоянного и устойчивого соблюдения огня,

обмена удерживаемыми лицами,

открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий,

доступа туда представителей Красного креста.

Обратите внимание! Последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России встречались в декабре 2019 года в Париже. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина, Франция и Германия понимают, что саммит нужно провести. Однако Москва всячески пытается отсрочить встречу.