Кулеба и Пристайко могут поменяться должностями, – СМИ
Президент Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел. А действующего главу МВД Вадима Пристайко предлагают назначить вице-премьером.
О том, что Пристайко может поменяться должностями с Кулебой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.
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О такой договоренности вроде сообщили представителям фракции "Слуга народа" после обеда 4 марта.
Президент направил в Совет официальное представление, в котором говорится, что Кулеба будет возглавлять только МИД. А должность министра иностранных дел прописана в Конституции. Согласно закону, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено.
В то же время действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства. Согласно договоренностям, он займет нынешнюю должность Кулебы. То есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
Зеленский взялся реформировать правительство и уже 4 марта украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И только четверо министров, вероятно, сохранят свои должности в новом правительстве Дениса Шмыгаля:
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:
- вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.
Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранив вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.