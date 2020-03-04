Кулеба и Пристайко могут поменяться должностями, – СМИ

Президент Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел. А действующего главу МВД Вадима Пристайко предлагают назначить вице-премьером.

О том, что Пристайко может поменяться должностями с Кулебой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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О такой договоренности вроде сообщили представителям фракции "Слуга народа" после обеда 4 марта.

Президент направил в Совет официальное представление, в котором говорится, что Кулеба будет возглавлять только МИД. А должность министра иностранных дел прописана в Конституции. Согласно закону, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено.

В то же время действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства. Согласно договоренностям, он займет нынешнюю должность Кулебы. То есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

Зеленский взялся реформировать правительство и уже 4 марта украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И только четверо министров, вероятно, сохранят свои должности в новом правительстве Дениса Шмыгаля:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел;

Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами