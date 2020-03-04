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      Кулеба и Пристайко могут поменяться должностями, – СМИ

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      Президент Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел. А действующего главу МВД Вадима Пристайко предлагают назначить вице-премьером.

      О том, что Пристайко может поменяться должностями с Кулебой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

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      О такой договоренности вроде сообщили представителям фракции "Слуга народа" после обеда 4 марта.

      Президент направил в Совет официальное представление, в котором говорится, что Кулеба будет возглавлять только МИД. А должность министра иностранных дел прописана в Конституции. Согласно закону, ее совмещение с другими должностями в правительстве не предусмотрено.

      В то же время действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства. Согласно договоренностям, он займет нынешнюю должность Кулебы. То есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      Зеленский взялся реформировать правительство и уже 4 марта украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И только четверо министров, вероятно, сохранят свои должности в новом правительстве Дениса Шмыгаля:

      • вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

      • вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

      Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранив вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Дмитрий Кулеба – новости Вадим Пристайко
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