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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫНАЛЯ – КОГДА ПРОГОЛОСУЮТ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫНАЛЯ – КОГДА ПРОГОЛОСУЮТ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Шмыгаль и Зеленский пришли на заседание "Слуги народа": 4 министра под вопросом

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      В Верховной Раде проходит заседание фракции "Слуга народа". На нем присутствовал главный кандидат на пост премьер-министра Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский. Открытыми остаются должности руководителей четырех министерств.

      На заседании фракции "Слуга народа" Денис Шмыгаль, который может возглавить новое правительство, отчитался о том, с кандидатурами каких министров пока не определились. Об этом в телеграмме сообщил журналист Роман Кравец.

      Узнайте больше: Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

      Шмыгаль сказал депутатам, что в правительстве еще не закрыты следующие позиции: министерства культуры, образования, энергетики, экономики,
       – написал Кравец.

      Кроме того, на заседание фракции уже прибыл президент Владимир Зеленский. Он пытается убедить нардепов проголосовать за новый состав правительства.

      Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали об угрозе срыва голосования за 4-6 министров. Речь шла о министерствах агропромышленного комплекса, экономики, образования и энергетики.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      Зеленский взялся реформировать правительство и уже 4 марта украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И только четверо министров, вероятно, сохранят свои должности в новом правительстве Дениса Шмыгаля:

      • вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

      • вицепремьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • Министерство культуры, молодежи и спорта поделят на отдельные министерство культуры и министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

      Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначено Олега Немчинова.​

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Министерство экономического развития и торговли Министерство образования и науки Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Министерство культуры, молодежи и спорта Слуга народа Денис Шмыгаль
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