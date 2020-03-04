Голосование за ряд министров под угрозой срыва, – СМИ
Верховная Рада по требованию президента Зеленского 4 марта проведет внеочередное заседание по кадровым изменениям в правительстве. Из-за недостатка кандидатур голосование за ряд министров под вопросом. Речь идет о 4-6 министерств.
О том, что голосование за замену части министров может не состояться, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа".
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По словам источника, речь идет о 4-6 ведомствах. А именно о министерстве агропромышленного комплекса, экономики, образования и энергетики.
Тимофей Милованов и Роман Жуковский отказались от предложения занять должности руководителей министерства агропромышленного комплекса и экономики соответственно.
Кроме того, министр образования и науки Анна Новосад накануне заявила о своей отставке из-за неготовности работать по новому составу правительства. Такая же ситуация с Алексеем Оржелем, который сейчас является министром энергетики.
К слову, в перерыве между утренним заседанием Рады и внеочередным заседанием, которое запланировано на 16:00, "Слуга народа" намерен провести собрание фракции.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
Зеленский взялся реформировать правительство и уже 4 марта украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И лишь четверо министров, вероятно, сохранят свои посты в новом правительстве Дениса Шмыгаля:
- вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:
- вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
Министерство культуры, молодежи и спорта разделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.
Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олега Немчинова.
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