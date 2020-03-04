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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Голосование за ряд министров под угрозой срыва, – СМИ

      - Читати новину українською

      Верховная Рада по требованию президента Зеленского 4 марта проведет внеочередное заседание по кадровым изменениям в правительстве. Из-за недостатка кандидатур голосование за ряд министров под вопросом. Речь идет о 4-6 министерств.

      О том, что голосование за замену части министров может не состояться, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники в "Слуге народа".

      Узнайте больше: Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

      По словам источника, речь идет о 4-6 ведомствах. А именно о министерстве агропромышленного комплекса, экономики, образования и энергетики.

      Тимофей Милованов и Роман Жуковский отказались от предложения занять должности руководителей министерства агропромышленного комплекса и экономики соответственно.

      Кроме того, министр образования и науки Анна Новосад накануне заявила о своей отставке из-за неготовности работать по новому составу правительства. Такая же ситуация с Алексеем Оржелем, который сейчас является министром энергетики.

      К слову, в перерыве между утренним заседанием Рады и внеочередным заседанием, которое запланировано на 16:00, "Слуга народа" намерен провести собрание фракции.

      Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

      Зеленский взялся реформировать правительство и уже 4 марта украинцы смогут получить новый Кабмин. Известно, что в отставку уйдет действующий премьер-министр Алексей Гончарук, его заявление уже лежит в Верховной Раде. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. И лишь четверо министров, вероятно, сохранят свои посты в новом правительстве Дениса Шмыгаля:

      • вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Еще трое останутся в правительстве, но возглавят новые министерства:

      • вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
        Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
        Министерство культуры, молодежи и спорта разделят на отдельные Министерство культуры и Министерство спорта. Владимира Бородянского планируют сделать министром культуры.

      Кого планируют уволить и кто будет новыми министрами

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олега Немчинова.

      Читайте также: Какой главный недостаток правительства Гончарука: версия эксперта

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Министерство экономического развития и торговли Министерство образования и науки Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Кабинет Министров Украины Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Ганна Новосад Алексей Оржель Тимофей Милованов – новости
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