Какой главный недостаток правительства Гончарука: версия эксперта
У правительства Гончарука есть определенные достижения. Но их меньше, чем недостатков. Главный из которых – недовыполнение Госбюджета за два месяца 2020 года на 25%.
Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский.
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Как отмечает политолог Андрей Вигиринский, среди очевидных успехов Кабмина Гончарука можно назвать следующие:
- Оптимизация деятельности правительства, доступность цифровых технологий для упрощения документооборота. Появились новые сервисы, которые заменят полностью бумажный документооборот. Это удобно, меньше затрат. Мобильное приложение "Дия".
- Сокращение более, чем вдвое, попыток рейдерских захватов, что можно отнести к плюсам Минюста. То есть стало меньше возможностей для рейдерского захвата.
- Прибыльная деятельность государственного предприятия Укрспирт. Прибыль в четвертом квартале 2019 года составила 23,2 миллиона гривен. Тогда, как в 2018 году, – всего 4,5 миллиона гривен. То есть прибыль выросла в пять раз, что означает уменьшение теневой составляющей.
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Говоря о недостатках работы Гончарука, Вигиринский подчеркивает: крупнейший провал в двух службах: налоговой и таможне, что привело к недовыполнению Госбюджета в целом за первые два месяца 2020 года на 17,2 миллиарда гривен.
- Налоговая служба должна была сосредоточить за январь-февраль 62,8 миллиарда гривен. По факту 59 миллиарда.
- Таможня – вместо 54,9 миллиарда гривен получила 40,7 миллиарда. То есть минус 14 миллиардов – 25%. Госбюджет на 2020 год выполняется лишь на 87, 7 %. Вследствие чего, замечает Андрей Вигиринский, какие-то программы будут недофинансированы.
- Влияние пандемии коронавируса.
Министр экономики Милованов из-за пандемии коронавируса, которая привела к мировой рецессии, должен был разработать программу, чтобы предотвратить негативные последствия. В частности, стратегию стимулирования внутреннего производства, чтобы увеличить внутренний спрос. Соответственно, не сокращалось количество рабочих мест, не было убытков у предприятий и банкротств. Чего не сделано. Будет снижение ВВП. В итоге – не будет экономического роста,
– подчеркнул Вигиринский.
Что известно об отставке Гончарука
- Верховная Рада таки получила заявление об отставке от Гончарука – будет рассматривать его на внеочередном заседании 4 марта. Вероятнее всего, обязанности премьер-министра будет выполнять Денис Шмыгаль.
- 3 марта пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что поступило заявление от имени Гончарука, в котором он требует запретить парламенту рассматривать его отставку. Когда пресс-секретарь Гончарука и сайт Кабмина опровергли эту информацию, из сайта ОАСК удалили информацию о якобы иске Гончарука, а глава суда Павел Вовк сообщил, что не знает, кто подал иск от имени премьера.
- Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.