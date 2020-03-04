Какой главный недостаток правительства Гончарука: версия эксперта

У правительства Гончарука есть определенные достижения. Но их меньше, чем недостатков. Главный из которых – недовыполнение Госбюджета за два месяца 2020 года на 25%.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Андрей Вигиринский.

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Как отмечает политолог Андрей Вигиринский, среди очевидных успехов Кабмина Гончарука можно назвать следующие:

Оптимизация деятельности правительства, доступность цифровых технологий для упрощения документооборота. Появились новые сервисы, которые заменят полностью бумажный документооборот. Это удобно, меньше затрат. Мобильное приложение "Дия".

Сокращение более, чем вдвое, попыток рейдерских захватов, что можно отнести к плюсам Минюста. То есть стало меньше возможностей для рейдерского захвата.

Прибыльная деятельность государственного предприятия Укрспирт. Прибыль в четвертом квартале 2019 года составила 23,2 миллиона гривен. Тогда, как в 2018 году, – всего 4,5 миллиона гривен. То есть прибыль выросла в пять раз, что означает уменьшение теневой составляющей.

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Говоря о недостатках работы Гончарука, Вигиринский подчеркивает: крупнейший провал в двух службах: налоговой и таможне, что привело к недовыполнению Госбюджета в целом за первые два месяца 2020 года на 17,2 миллиарда гривен.

Налоговая служба должна была сосредоточить за январь-февраль 62,8 миллиарда гривен. По факту 59 миллиарда.

Таможня – вместо 54,9 миллиарда гривен получила 40,7 миллиарда. То есть минус 14 миллиардов – 25%. Госбюджет на 2020 год выполняется лишь на 87, 7 %. Вследствие чего, замечает Андрей Вигиринский, какие-то программы будут недофинансированы.

Влияние пандемии коронавируса.

Министр экономики Милованов из-за пандемии коронавируса, которая привела к мировой рецессии, должен был разработать программу, чтобы предотвратить негативные последствия. В частности, стратегию стимулирования внутреннего производства, чтобы увеличить внутренний спрос. Соответственно, не сокращалось количество рабочих мест, не было убытков у предприятий и банкротств. Чего не сделано. Будет снижение ВВП. В итоге – не будет экономического роста,

– подчеркнул Вигиринский.

Что известно об отставке Гончарука