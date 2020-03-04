Який головний недолік уряду Гончарука: версія експерта

В уряду Гончарука є певні досягнення. Але їх менше, ніж недоліків. Головний з яких – недовиконання Держбюджету за два місяці 2020 року на 25%.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

Цікаво: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

Як відзначає політолог Андрій Вігірінський, серед очевидних успіхів Кабміну Гончарука можна назвати такі:

Оптимізація діяльності уряду, доступність цифрових технологій для спрощення документообігу. З’явилися нові сервіси, які замінять повністю паперовий документообіг. Це зручно, менше витрат. Мобільний додаток "Дія".

Скорочення більше, ніж вдвічі, спроб рейдерських захоплень, що можна віднести до позитивів Мін’юсту. Тобто стало менше можливостей для рейдерського захоплення.

Прибуткова діяльність державного підприємства Укрспирт. Прибуток у четвертому кварталі 2019 року склав 23,2 мільйона гривень. Тоді, як у 2018 році, – лише 4,5 мільйони гривень. Тобто прибуток виріс у п’ять разів, що означає зменшення тіньової складової.

Читайте також: Денис Шмигаль може очолити уряд: що про нього відомо

Говорячи про недоліки роботи Гончарука, Вігірінський підкреслює: найбільший провал у двох служб: податковій і митниці, що призвело до недовиконання Держбюджету загалом за перші два місяці 2020 року на 17,2 мільярда гривень.

Податкова служба повинна була зосередити за січень-лютий 62,8 мільярда гривень. По факту 59 мільярди.

Митниця – замість 54,9 мільярдів гривень отримала 40,7 мільярди. Тобто Мінус 14 мільярдів – 25%. Держбюджет на 2020 рік виконується лише на 87, 7 %. Внаслідок чого, зауважує Андрій Вігірінський, якісь програми будуть недофінансовані.

Вплив пандемії коронавірусу.

Міністр економіки Милованов через пандемію коронавірусу, яка призвела до світової рецесії, повинен був розробити програму, щоб упередити негативні наслідки. Зокрема, стратегію стимулювання внутрішнього виробництва, щоб збільшити внутрішній попит. Відповідно, не скорочувалася кількість робочих місць, не було збитків у підприємств і банкрутств. Чого не зроблено. Буде зниження ВВП. У результаті – не буде економічного росту,

– наголосив Вігірінський.

Що відомо про відставку Гончарука