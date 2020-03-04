Голосування за низку міністрів під загрозою зриву, – ЗМІ
Верховна Рада на вимогу президента Зеленського 4 березня проведе позачергове засідання щодо кадрових змін в уряді. Через нестачу кандидатур голосування за низку міністрів під питанням. Мова йде про 4-6 міністерств.
Про те, що голосування за заміну частини міністрів може не відбутися, пише "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела у "Слузі народу".
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За словами джерела, йдеться про 4-6 відомств. А саме про міністерства агропромислового комплексу, економіки, освіти та енергетики.
Тимофій Милованов та Роман Жуковський відмовились від пропозиції обійняти посади очільників міністерства агропромислового комплексу та економіки відповідно.
Крім того, міністерка освіти і науки Ганна Новосад напередодні заявила про свою відставку через неготовність працювати за нового складу уряду. Така ж ситуація з Олексієм Оржелем, який наразі є міністром енергетики.
До слова, у перерві між ранковим засіданням Ради та позачерговим засіданням, яке заплановане на 16:00, "Слуга народу" має намір провести зібрання фракції.
Що відомо про кадрові зміни в Кабміні
Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:
- віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:
- віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.
Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова.
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