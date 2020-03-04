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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Голосування за низку міністрів під загрозою зриву, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Голосування за низку міністрів під питанням, – ЗМІ / Пресслужба Кабміну

      Верховна Рада на вимогу президента Зеленського 4 березня проведе позачергове засідання щодо кадрових змін в уряді. Через нестачу кандидатур голосування за низку міністрів під питанням. Мова йде про 4-6 міністерств.

      Про те, що голосування за заміну частини міністрів може не відбутися, пише "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела у "Слузі народу".

      Дізнайтесь більше: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

      За словами джерела, йдеться про 4-6 відомств. А саме про міністерства агропромислового комплексу, економіки, освіти та енергетики.

      Тимофій Милованов та Роман Жуковський відмовились від пропозиції обійняти посади очільників міністерства агропромислового комплексу та економіки відповідно.

      Крім того, міністерка освіти і науки Ганна Новосад напередодні заявила про свою відставку через неготовність працювати за нового складу уряду. Така ж ситуація з Олексієм Оржелем, який наразі є міністром енергетики.

      До слова, у перерві між ранковим засіданням Ради та позачерговим засіданням, яке заплановане на 16:00, "Слуга народу" має намір провести зібрання фракції.

      Що відомо про кадрові зміни в Кабміні

      Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:

      • віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

      • віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

      Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова.

      Читайте також: Який головний недолік уряду Гончарука: версія експерта

       

      Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство освіти та науки України Міністерство енергетики та захисту довкілля Кабінет Міністрів України Верховна Рада Слуга народу Новини України Новини політики Ганна Новосад Олексій Оржель Тимофій Милованов – новини
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