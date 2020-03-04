Голосування за низку міністрів під загрозою зриву, – ЗМІ

Верховна Рада на вимогу президента Зеленського 4 березня проведе позачергове засідання щодо кадрових змін в уряді. Через нестачу кандидатур голосування за низку міністрів під питанням. Мова йде про 4-6 міністерств.

Про те, що голосування за заміну частини міністрів може не відбутися, пише "Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела у "Слузі народу".

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За словами джерела, йдеться про 4-6 відомств. А саме про міністерства агропромислового комплексу, економіки, освіти та енергетики.

Тимофій Милованов та Роман Жуковський відмовились від пропозиції обійняти посади очільників міністерства агропромислового комплексу та економіки відповідно.

Крім того, міністерка освіти і науки Ганна Новосад напередодні заявила про свою відставку через неготовність працювати за нового складу уряду. Така ж ситуація з Олексієм Оржелем, який наразі є міністром енергетики.

До слова, у перерві між ранковим засіданням Ради та позачерговим засіданням, яке заплановане на 16:00, "Слуга народу" має намір провести зібрання фракції.

Що відомо про кадрові зміни в Кабміні

Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій .

Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

буде тепер і міністром закордонних справ. Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебн у;

у; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачков а;

а; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова.

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