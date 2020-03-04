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      Какие полномочия у Кабинета Министров и чем он занимается

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      На внеочередном заседании Верховная Рада будет рассматривать кадровые изменения правительства. 24 канал хочет напомнить, за что отвечает Кабинет Министров и почему важно, чтобы в него входили профессионалы.

      Пункт №5 в повестке дня внеочередного заседания – это "Рассмотрение вопроса о Кабинете Министров Украины". На протяжении нескольких дней в СМИ ползли слухи о вероятной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука и назначении новых лиц на должности.

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      После вечернего заседания фракции "Слуги народа" 3 марта нардепы встретились с президентом. Следовательно подтвердили журналистам: и Гончарук, и большинство его министров 4 марта уйдут в отставку.

      Как это коснется украинцев и почему кадровые изменения правительства, возможно, больше всего влияют на жизнь простых украинцев? Объясняем.

      За что отвечает Кабмин

      Экономическое направление. Здесь Кабинет Министров занимается государственной экономической политикой и управляет объектами государственной собственности. Он работает над развитием предпринимательства всех форм собственности и следит, чтобы никто не мешал развитию конкуренции и рынка. Правительство также обеспечивает защиту и поддержку украинским производителям. Кабмин занимается финансовой, таможенной и налоговой политикой, вопросами аграрной политики и продовольственной безопасности, обслуживает государственный долг.

      И вот теперь о главном: именно правительство обеспечивает повышение качества жизни украинцев и защиту наших прав. Оно работает на стабильность гривны. Кабмин разрабатывает государственный бюджет и отчитывается перед Радой о его выполнении. Именно Кабмин занимается вопросом цен и тарифов. Именно Кабмин работает на повышение реальных доходов населения и обеспечивает социальную защиту украинцев.


      Какие полномочия у Кабмина? / инфографика 24 канала

       

      Социально-политическое направление работы правительства не менее насыщенное. Кроме того, Кабмин занимается государственной политикой в сферах занятости украинцев, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма, образования, науки и информатизации. Он защищает права и свободы, достоинство, жизнь и здоровье украинцев. Организует ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и участвует в борьбе с преступностью и коррупцией.

      В сфере безопасности правительство отвечает за организацию охраны и защиты государственной границы и территории Украины; работает на укрепление национальной безопасности, боеспособность Вооруженных Сил и обеспечение обороноспособности государства. Он же руководит единой системой гражданской защиты.

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      Что касается кадровых вопросов: Кабинет Министров занимается кадровым обеспечением органов исполнительной власти и контролирует работу этих кадров. Утверждает предельную численность работников органов исполнительной власти и определяет условия оплаты труда для бюджетников и госслужащих. Он же образует, реорганизует и ликвидирует министерства и другие центральные органы исполнительной власти. Правительство также отвечает за финансовое и материально техническое обеспечение судов и правоохранительных органов.

      Кого могут сменить 4 марта

      Кроме самого Гончарука, кадровые изменения коснутся большинства министерств. Более того, в правительстве появятся новые должности.

      По предварительной информации, по меньшей мере 13 министерств получат новых руководителей. Речь идет о:

      • Министерство финансов возглавит Игорь Уманский;
      • Минэкономики – Роман Жуковский;
      • Министерство сельского хозяйства – Тимофей Милованов;
      • Министерство развития общин и территорий – Алексей Чернышов или Людмила Бугай;
      • Министерство по реинтеграции – Алексей Резников;
      • Министерство здравоохранения – Илья Емец;
      • Министерство спорта – Вадим Гутцайт;
      • Минобороны – Андрей Таран;
      • МИД – Дмитрий Кулеба;
      • Министерство соцполитики – Марина Лазебная;
      • Министерство ветеранов – Сергей Бессараб;
      • Минэнергетики – Иван Плачков.

      Будет назначен также новый министр Кабинета Министров. Эту должность вместо Дмитрия Дубилета может получить Олег Немчинов.

      Из новых должностей и назначений – вице-премьер по вопросам оборонной промышленности. Этот министерский портфель могут отдать Олегу Коростылеву, руководителю Киевского конструкторского бюро "Луч".

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Верховная Рада Новости Украины Новости политики Отставка правительства Гончарука
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