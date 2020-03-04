Які повноваження Кабінету Міністрів та чим він займається

На позачерговому засіданні Верховна Рада розглядатиме кадрові зміни уряду. 24 канал хоче нагадати, за що відповідає Кабінет Міністрів та чому важливо, щоб до нього входили професіонали.

Пункт №5 у порядку денному позачергового засідання – це "Розгляд питання про Кабінет Міністрів України". Упродовж декількох днів у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука і призначення нових осіб на посади.

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Після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня нардепи зустрілися із президентом. Відтак підтвердили журналістам: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.

Як це стосуватиметься українців та чому кадрові зміни уряду, можливо, чи не найбільше впливають на життя простих українців? Пояснюємо.

За що відповідає Кабмін

Економічний напрямок. Тут Кабінет Міністрів займається державною економічною політикою та управляє об’єктами державної власності. Він працює над розвитком підприємництва усіх форм власності та стежить, щоб ніхто не заважав розвитку конкуренції і ринку. Уряд також забезпечує захист та підтримку українським виробникам. Кабмін займається фінансовою, митною та податковою політикою, питаннями аграрної політики та продовольчої безпеки, обслуговує державний борг.

І от тепер про головне: саме уряд забезпечує підвищення якості життя українців та захист наших прав. Він працює на стабільність гривні. Кабмін розробляє Державний бюджет і звітує перед Радою за його виконання. Саме Кабмін займається питанням цін та тарифів. Саме Кабмін працює на підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист українців.



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Соціально-політичний напрямок роботи уряду не менш насичений. Крім того, Кабмін займається державною політикою у сферах зайнятості українців, охорони здоров’я, екології, культури, спорту, туризму, освіти, науки та інформатизації. Він захищає права і свободи, гідність, життя і здоров’я українців. Організовує ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та бере участь у боротьбі зі злочинністю та корупцією.

У сфері безпеки уряд відповідає за організацію охорони та захисту державного кордону і території України; працює на зміцнення національної безпеки, боєздатність Збройних Сил та забезпечення обороноздатності держави. Він же керує єдиною системою цивільного захисту.

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Щодо кадрових питань: Кабінет Міністрів займається кадровим забезпеченням органів виконавчої влади та контролює роботу цих кадрів. Затверджує граничну кількість працівників органів виконавчої влади та визначає умови оплати праці для бюджетників та держслужбовців. Він же утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Уряд також відповідає за фінансове і матеріально технічне забезпечення судів та правоохоронних органів.

Кого можуть змінити 4 березня

Окрім самого Гончарука, кадрові зміни торкнуться більшості міністерств. Ба більше, в уряді з'являться нові посади.

За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:

Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;

Мінекономіки – Роман Жуковський;

Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;

Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;

Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;

Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;

Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;

Міноборони – Андрій Таран;

МЗС – Дмитро Кулеба;

Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;

Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;

Міненергетики – Іван Плачков.

Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.

З нових посад і призначень – віцепрем’єр з питань оборонної промисловості. Цей міністерський портфель можуть віддати Олегу Коростильову, керівнику Київського конструкторського бюро "Луч".