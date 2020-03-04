Шмигаль і Зеленський прийшли на засідання "Слуги народу": 4 міністри під питанням

У Верховній Раді відбувається засідання фракції "Слуга народу". На ньому присутній головний кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський. Відкритими залишаються посади очільників чотирьох міністерств.

На засіданні фракції "Слуга народу" Денис Шмигаль, який може очолити новий уряд, прозвітував про те, з кандидатурами яких міністрів наразі не визначилися. Про це у телеграмі повідомив журналіст Роман Кравець.

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Шмигаль сказав депутатам, що в уряді ще не закриті такі позиції: міністерства культури, освіти, енергетики, економіки,

– написав Кравець.

Крім того, на засідання фракції вже прибув президент Володимир Зеленський. Він намагається переконати нардепів проголосувати за новий склад уряду.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли про загрозу зриву голосування за 4-6 міністрів. Мова йшла про міністерства агропромислового комплексу, економіки, освіти та енергетики.

Що відомо про кадрові зміни в Кабміні

Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій .

Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

буде тепер і міністром закордонних справ. Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебн у ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачков а;

а; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова .

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