Кулеба та Пристайко можуть помінятися посадами, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. А чинного очільника МВС Вадима Пристайка пропонують призначити віцепрем'єром.
Про те, що Пристайко може помінятися посадою з Кулебою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.
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Про таку домовленість начебто повідомили представникам фракції "Слуга народу" після обіду 4 березня.
Президент надіслав до Ради офіційне подання, в якому йдеться, що Кулеба очолюватиме лише МЗС. А посада міністра закордонних справ прописана у Конституції. Відповідно до закону, її суміщення з іншими посадами в уряді не передбачене.
Водночас чинний очільник МЗС Вадим Пристайко не йде з уряду. Відповідно до домовленостей, він обійме нинішню посаду Кулеби. Тобто стане віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Що відомо про кадрові зміни в Кабміні
Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:
- віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:
- віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.
Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова.