Кулеба та Пристайко можуть помінятися посадами, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. А чинного очільника МВС Вадима Пристайка пропонують призначити віцепрем'єром.

Про те, що Пристайко може помінятися посадою з Кулебою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

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Про таку домовленість начебто повідомили представникам фракції "Слуга народу" після обіду 4 березня.

Президент надіслав до Ради офіційне подання, в якому йдеться, що Кулеба очолюватиме лише МЗС. А посада міністра закордонних справ прописана у Конституції. Відповідно до закону, її суміщення з іншими посадами в уряді не передбачене.

Водночас чинний очільник МЗС Вадим Пристайко не йде з уряду. Відповідно до домовленостей, він обійме нинішню посаду Кулеби. Тобто стане віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Що відомо про кадрові зміни в Кабміні

Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій .

Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

буде тепер і міністром закордонних справ. Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами