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      Кулеба та Пристайко можуть помінятися посадами, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Кулеба та Пристайко можуть помінятися посадами / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. А чинного очільника МВС Вадима Пристайка пропонують призначити віцепрем'єром.

      Про те, що Пристайко може помінятися посадою з Кулебою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: Шмигаль і Зеленський прийшли на засідання "Слуги народу": 4 міністри під питанням

      Про таку домовленість начебто повідомили представникам фракції "Слуга народу" після обіду 4 березня.

      Президент надіслав до Ради офіційне подання, в якому йдеться, що Кулеба очолюватиме лише МЗС. А посада міністра закордонних справ прописана у Конституції. Відповідно до закону, її суміщення з іншими посадами в уряді не передбачене.

      Водночас чинний очільник МЗС Вадим Пристайко не йде з уряду. Відповідно до домовленостей, він обійме нинішню посаду Кулеби. Тобто стане віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

      Що відомо про кадрові зміни в Кабміні

      Зеленський взявся реформувати уряд і вже 4 березня українці зможуть отримати новий Кабмін. Відомо, що у відставку піде чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук, його заява вже лежить у Верховній Раді. Разом з прем'єром у відставку піде весь уряд. І лише четверо міністрів, ймовірно, збережуть свої посади у новому уряді Дениса Шмигаля:

      • віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Ще троє залишаться в уряді, але очолять нові міністерства:

      • віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • Міністерство культури, молоді та спорту поділять на окремі Міністерство культури та Міністерство спорту. Володимира Бородянського планують зробити міністром культури.

      Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова.
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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Дмитро Кулеба – новини Вадим Пристайко
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