Кулеба назвал размер своей зарплаты в Кабмине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба имеет зарплату в размере около 80-85 тысяч гривен, но после уплаты налогов и сборов получает в среднем 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом Кулеба сказал в интерью DW, отвечая на вопрос действительно ли он получил 87 тысяч гривен зарплаты в декабре 2019 года.

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Нет, я не получал таких денег за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство, это сумма до налогов и сборов. В месяц я в среднем получаю около 50-52 тысяч гривен. Я был бы счастлив получить ту сумму, которую назвали в СМИ. Но нет, ее в моем кошельке нет,

– сказал он.

Вице-премьер добавил, что хочет услышать от критиков уровня зарплат министров, какую сумму они считают справедливой для члена правительства.

Также Кулеба рассказал, какую зарплату считает справедливой для себя, но конкретную сумму не назвал.

"Справедливая зарплата – это та сумма, которая позволяет мне спокойно обеспечивать свою семью и достойно вознаграждает мои усилия по защите национальных интересов Украины", – подытожил чиновник.

Почему в Украине возник скандал из-за зарплаты министров

Накануне появилась информация, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты в конце 2019 года.

Глава МВД Арсен Аваков получил почти 150 тысяч гривен в декабре. Его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.

получил почти 150 тысяч гривен в декабре. Его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен. Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии – 236 тысяч гривен.

в ноябре насчитали 1630% премии – 236 тысяч гривен. Безумные зарплаты получили и руководители Минкульта. Больше всего в декабре выплатили государственному секретарю ведомства Ростиславу Карандееву – 497 тысяч 709 гривен. Глава министерства Владимир Бородянский заработал значительно меньше – 112 тысяч 904 гривны.

Заметим, официально в Украине зарплаты министров и чиновников не высоки и составляют в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Правда, украинские чиновники имеют право еще получать премии и различные надбавки. Следовательно, суммы их зарплат могут вырасти в десятки раз.