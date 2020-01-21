Кулеба назвав розмір своєї зарплати в Кабміні

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба має зарплату у розмірі близько 80-85 тисяч гривень, але після сплати податків та зборів отримує в середньому 50 тисяч гривень на місяць.

Про це Кулеба сказав в інтер’ю DW, відповідаючи на питання чи дійсно він отримав 87 тисяч гривень зарплати у грудні 2019 року.

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Ні, я не отримував таких грошей за жоден місяць роботи в уряді. Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір, це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую близько 50-52 тисяч гривень. Я був би щасливий отримати ту суму, яку назвали в ЗМІ. Але ні, її в моєму гаманці немає,

– сказав він.

Віцепрем’єр додав, що хоче почути від критиків рівня зарплат міністрів, яку суму вони вважають справедливою для члена уряду.

Також Кулеба розповів, яку зарплату вважає справедливою для себе, але конкретну суму не назвав.

"Справедлива зарплата це та сума, яка дозволяє мені спокійно забезпечувати свою сім’ю та гідно винагороджує мої зусилля з захисту національних інтересів України", – підсумував чиновник.

Чому в Україні виник скандал через зарплати міністрів

Напередодні з’явилась інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати наприкінці 2019 року.

Глава МВС Арсен Аваков отримав майже 150 тисяч гривень у грудні. Його заступник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень.

отримав майже 150 тисяч гривень у грудні. Його заступник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень. Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії – 236 тисяч гривень.

в листопаді нарахували 1630% премії – 236 тисяч гривень. Шалені зарплати отримали і керівники Мінкульту. Найбільше у грудні виплатили державному секретару відомства Ростиславу Карандєєву – 497 тисяч 709 гривень. Голова міністерства Володимир Бородянський заробив значно менше – 112 тисяч 904 гривень.

Зауважимо, офіційно в Україні зарплати міністрів і посадовців не є високими та становлять у середньому від 20 до 40 тисяч гривень. Щоправда, українські чиновники мають право ще отримувати премії та різні надбавки. Відтак, суми їхніх зарплат можуть зрости у десятки разів.