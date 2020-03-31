Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что должно произойти, чтобы он подал в отставку. Он отметил, что имеет личные "красные линии", которые не может переступить.
Об этом министр заявил в интервью "Европейские правде". По словам Кулебы, у него уже был опыт увольнения с госслужбы в 2013 году.
Рекомендуем ознакомиться Министром иностранных дел стал Дмитрий Кулеба: что о нем известно
Я был тогда абсолютно убежден, что делаю правильную вещь, и мои принципы не изменились,
– заверил Кулеба.
Глава МИД назвал свои "красные линии"
- Отказ от движения на Запад, то есть от развития Украины как части европейского политического и правового пространства.
- Федерализация Украины. Кулеба уточнил, что имеет в виду предоставление отдельным частям Украины дополнительных возможностей влиять на внутренние и внешние политические решения.
Что известно о Дмитрии Кулебе?Родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. Учился на факультете международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в МИД Украины на должности атташе Службы главного юридического советника.
За два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 годах был назначен Постоянного представительства Украины при ОБСЕ. С октября 2013 году он изменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в МИД по приглашению экс-министра Павла Климкина.
С 29 августа 2019 года Дмитрий Кулеба стал вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. С 4 марта возглавляет МИД Украины.
Читайте также
-
В карманы не заглядываем, – Корниенко о слухах вокруг 60 тысяч долларов и подкупа "слуг народа"сегодня , 00:10
-
Шмыгаль объяснил, зачем в правительстве изменили глав Минздрава и Минфинасегодня , 06:01
-
Ощутимый толчок и историческое событие: Шмыгаль и Ермак поприветствовали открытие рынка землисегодня , 02:28
-
Внеочередные заседания Рады, правки к закону О рынке земли – Гуд найт Юкрейнсегодня , 00:02
-
Министр экономики Петрашко назвал два шага к преодолению кризиса промышленностисегодня , 05:34
-
Пассажир рейса Доха – Киев забрали из обсервации в больницу: у него высокая температура30 марта , 23:40