Кулеба назвал условия, при которых подаст в отставку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что должно произойти, чтобы он подал в отставку. Он отметил, что имеет личные "красные линии", которые не может переступить.

Об этом министр заявил в интервью "Европейские правде". По словам Кулебы, у него уже был опыт увольнения с госслужбы в 2013 году.

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Я был тогда абсолютно убежден, что делаю правильную вещь, и мои принципы не изменились,

– заверил Кулеба.

Глава МИД назвал свои "красные линии"

Отказ от движения на Запад, то есть от развития Украины как части европейского политического и правового пространства.

Федерализация Украины. Кулеба уточнил, что имеет в виду предоставление отдельным частям Украины дополнительных возможностей влиять на внутренние и внешние политические решения.

Что известно о Дмитрии Кулебе?Родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. Учился на факультете международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в МИД Украины на должности атташе Службы главного юридического советника.



За два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 годах был назначен Постоянного представительства Украины при ОБСЕ. С октября 2013 году он изменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в МИД по приглашению экс-министра Павла Климкина.



С 29 августа 2019 года Дмитрий Кулеба стал вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. С 4 марта возглавляет МИД Украины.