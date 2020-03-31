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      Кулеба назвав умови, за яких подасть у відставку

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / mfa.gov.ua

      Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про те, що має статись, аби він подав у відставку. Він наголосив, що має особисті "червоні лінії", які не може переступити.

      Про це міністр заявив в інтерв'ю "Європейські правді". За словами Кулеби, у нього вже був досвід звільнення з держслужби в 2013 році.

      Радимо ознайомитись Міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба: що про нього відомо

      Я був тоді абсолютно переконаний, що роблю правильну річ, і мої принципи не змінилися,
      – запевнив Кулеба.

      Глава МЗС назвав свої "червоні лінії"

      • Відмова від руху на Захід, тобто від розвитку України як частини європейського політичного і правового простору.
      • Федералізація України. Кулеба уточнив, що має на увазі надання окремим частинам України додаткових можливостей впливати на внутрішні і зовнішні політичні рішення.

      Що відомо про Дмитра Кулебу? Народився 19 квітня 1981 року у місті Суми. Навчався на факультеті міжнародного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 році Дмитро Кулеба почав свою дипломатичну кар'єру в МЗС України на посаді аташе Служби головного юридичного радника.

      За два роки став третім секретарем управління юридичного забезпечення МЗС України. У 2005-2009 роках був призначений до Постійного представництва України при ОБСЄ. З жовтня 2013 року він змінив державну службу на роботу у недержавному секторі. Кулеба став головою правління Фонду культурної дипломатії UART. Однак у червні 2014 повернувся на роботу в МЗС на запрошення ексміністра Павла Клімкіна.

      З 29 серпня 2019 року Дмитро Кулеба став віцепрем'єр міністром України з питань європейської й євроатлантичної інтеграції. З 4 березня очолює МЗС України.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини політики МЗС України Дмитро Кулеба – новини
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