Кулеба о встрече "нормандской четверки": Работаем на даты в апреле

МИД должен больше быть вовлеченным в минский процесс, должен быть игроком на этом поле. А единственной "красной линией" в вопросе Донбасса является государственная граница Украины. Между тем пока в мире продолжается эпидемия коронавируса МИД работает над вопросом проведения очередной встречи в нормандском формате.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

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Работаем на те даты, на которые предварительно соглашались – с апреля. Но все зависит от стабилизации ситуации с коронавирусом или способности придумать формат виртуального саммита. Ну и, конечно, на саммит надо выходить с конкретными результатами,

– отметил он.

По его словам, сейчас Украина не может позволить себе заморозить нормандский процесс или минский процесс. Кулеба говорит: Украина должна искать решения и компромиссы, если хочет вернуть оккупированные территории.

"Я хочу их вернуть. И я категорически не приемлю позицию, что "давайте отрежем и забудем". У нас же есть прекрасный пример того, что происходит, если затягивать это все на десятилетия – это Приднестровье. Я убежден, что в обществе найдется часть людей, которые будут поддерживать этот сценарий. Но лично я выступаю против", – подчеркнул министр.

В то же время, Кулеба высказался о вероятности проведения выборов на Донбассе в ближайшее время.

"Безусловно, не может быть выборов без безопасности. Но если мы не будем об этом говорить, не будем готовиться к моменту, что когда-то они состоятся – просто зря тратить время. Но еще раз подчеркиваю, что выборов без безопасности не будет", – пояснил он.

Глава МИД добавил, что в Украине каждый день погибают солдаты, есть раненые. Это отсутствием безопасности.

Что известно о нормандском форматеЭто тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и путях их решения.



Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.



О чем договорились на нормандской встрече в декабре 2019-го / Инфографика 24 канала