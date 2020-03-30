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      Кулеба о встрече "нормандской четверки": Работаем на даты в апреле

      - Читати новину українською
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      МИД должен больше быть вовлеченным в минский процесс, должен быть игроком на этом поле. А единственной "красной линией" в вопросе Донбасса является государственная граница Украины. Между тем пока в мире продолжается эпидемия коронавируса МИД работает над вопросом проведения очередной встречи в нормандском формате.

      Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

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      Работаем на те даты, на которые предварительно соглашались – с апреля. Но все зависит от стабилизации ситуации с коронавирусом или способности придумать формат виртуального саммита. Ну и, конечно, на саммит надо выходить с конкретными результатами,
      – отметил он.

      По его словам, сейчас Украина не может позволить себе заморозить нормандский процесс или минский процесс. Кулеба говорит: Украина должна искать решения и компромиссы, если хочет вернуть оккупированные территории.

      "Я хочу их вернуть. И я категорически не приемлю позицию, что "давайте отрежем и забудем". У нас же есть прекрасный пример того, что происходит, если затягивать это все на десятилетия – это Приднестровье. Я убежден, что в обществе найдется часть людей, которые будут поддерживать этот сценарий. Но лично я выступаю против", – подчеркнул министр.

      В то же время, Кулеба высказался о вероятности проведения выборов на Донбассе в ближайшее время.

      "Безусловно, не может быть выборов без безопасности. Но если мы не будем об этом говорить, не будем готовиться к моменту, что когда-то они состоятся – просто зря тратить время. Но еще раз подчеркиваю, что выборов без безопасности не будет", – пояснил он.

      Глава МИД добавил, что в Украине каждый день погибают солдаты, есть раненые. Это отсутствием безопасности.

      Что известно о нормандском форматеЭто тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и путях их решения.

      Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

      нормандський формат
      О чем договорились на нормандской встрече в декабре 2019-го / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ, Дмитрий Кулеба
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы на Донбассе Аннексия Крыма Война на Донбассе Нормандский формат Минские договоренности МИД Украины
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