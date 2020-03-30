Кулеба про зустріч "нормандської четвірки": Працюємо на дати у квітні

МЗС має більше бути залученим у мінський процес, має бути гравцем на цьому полі. А єдиною "червоною лінією" у питанні Донбасу є державний кордон України. Тим часом поки у світі триває пандемія коронавірусу МЗС працює над питанням проведення чергової зустрічі у нормандському форматі.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Європейській правді".

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Працюємо на ті дати, на які попередньо погоджувалися – з квітня. Але все залежить від стабілізації ситуації з коронавірусом або здатності придумати формат віртуального саміту. Ну і, звісно, на саміт треба виходити з конкретними результатами,

– зауважив він.

За його словами, зараз Україна не може дозволити собі заморозити нормандський процес або мінський процес. Кулеба каже: Україна має шукати рішення та компроміси, якщо хоче повернути окуповані території.

"Я хочу їх повернути. І я категорично не сприймаю позицію, що "давайте відріжемо і забудемо". У нас же є чудовий приклад того, що відбувається, якщо затягувати це все на десятиліття – це Придністров’я. Я переконаний, що в суспільстві знайдеться частина людей, які будуть підтримувати цей сценарій. Але особисто я виступаю проти", – наголосив міністр.

Водночас, Кулеба висловився про імовірність проведення виборів на Донбасі у найближчий час.

"Безумовно, не може бути виборів без безпеки. Але якщо ми не будемо про це говорити, не будемо готуватися до моменту, що колись вони відбудуться – то просто марнуватимемо час. Але ще раз наголошую, що виборів без безпеки не буде", – пояснив він.

Глава МЗС додав, що в Україні кожного дня гинуть солдати, є поранені. Це є відсутністю безпеки.

Що відомо про нормандський формат

Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.

Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.



Про що домовилися на нормандській зустрічі у грудні 2019-го / Інфографіка 24 каналу