19:00
30 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

      Кулеба про зустріч "нормандської четвірки": Працюємо на дати у квітні

      -
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      МЗС має більше бути залученим у мінський процес, має бути гравцем на цьому полі. А єдиною "червоною лінією" у питанні Донбасу є державний кордон України. Тим часом поки у світі триває пандемія коронавірусу МЗС працює над питанням проведення чергової зустрічі у нормандському форматі.

      Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Європейській правді".

      Дивіться також Кулеба про те, якою буде обсервація в Україні: Ми знаходимо дуже креативні рішення

      Працюємо на ті дати, на які попередньо погоджувалися – з квітня. Але все залежить від стабілізації ситуації з коронавірусом або здатності придумати формат віртуального саміту. Ну і, звісно, на саміт треба виходити з конкретними результатами,
      – зауважив він.

      За його словами, зараз Україна не може дозволити собі заморозити нормандський процес або мінський процес. Кулеба каже: Україна має шукати рішення та компроміси, якщо хоче повернути окуповані території.

      "Я хочу їх повернути. І я категорично не сприймаю позицію, що "давайте відріжемо і забудемо". У нас же є чудовий приклад того, що відбувається, якщо затягувати це все на десятиліття – це Придністров’я. Я переконаний, що в суспільстві знайдеться частина людей, які будуть підтримувати цей сценарій. Але особисто я виступаю проти", – наголосив міністр.

      Водночас, Кулеба висловився про імовірність проведення виборів на Донбасі у найближчий час.

      "Безумовно, не може бути виборів без безпеки. Але якщо ми не будемо про це говорити, не будемо готуватися до моменту, що колись вони відбудуться – то просто марнуватимемо час. Але ще раз наголошую, що виборів без безпеки не буде", – пояснив він.

      Глава МЗС додав, що в Україні кожного дня гинуть солдати, є поранені. Це є відсутністю безпеки.

      Що відомо про нормандський формат

      Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.

      Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.

      нормандський формат
      Про що домовилися на нормандській зустрічі у грудні 2019-го / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ, Дмитро Кулеба
      Теги: Вибори на Донбасі Анексія Криму Війна на Донбасі Нормандський формат Мінські домовленості МЗС України Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 13:33 Широкодоступна вакцина або природний імунітет: експерт пояснив, як перемогти COVID-19
      Новини світу 5605
      сьогодні , 13:07 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
      Новини України 17989
      сьогодні , 16:43 Українець помер після побиття інспекторами в Португалії: за справу взялися правоохоронці
      Новини України 14011
      сьогодні , 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
      Лікування 15188
      сьогодні , 14:17 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовля
      Лікування 22893
      сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
      Новини України 27692
      сьогодні , 18:15 Як приготувати форшмак з оселедця: рецепт закуски
      Food and Drinks 12538
      сьогодні , 14:55 Ігор Уманський більше не міністр фінансів: що про нього відомо
      Новини України 6356
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Чого нас навчить карантин: 14 корисних звичок
      Анатолій Амелін
      сьогодні , 17:35 Коронавірус – стрес-тест для сучасного світу
      Павло Казарін
      сьогодні , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук