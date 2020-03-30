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      Кулеба про те, якою буде обсервація в Україні: Ми знаходимо дуже креативні рішення

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Наразі в МЗС вже розробили концепцію того, як виглядатиме обсервація українців, що прибули з-за кордону. Її будуть відпрацьовувати на громадянах, яких днями евакуюють з Індонезії.

      Дипломати знайшли можливості для гідного розміщення українців на карантинний період. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

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      Наші дипломати зараз проходять crash test, і я впевнений, що ми його успішно пройдемо. Ми знаходимо дуже креативні рішення,
      – розповів Кулеба про роботу МЗС в умовах пандемії коронавірусу у світі.

      Міністр пригадав історію, що трапилась нещодавно в Індії. Там дружина посла і дружини інших дипломатів об’єдналися і готували їжу, варили борщ і ліпили вареники, і потім привозили їх українцям, які застрягли в аеропорту.

      Водночас, Кулеба зауважив: у МЗС вже знають, як будуть забезпечувати обсервацію громадян, яких продовжують евакуйовувати в Україну.

      Рейси з Індонезії будуть першими, на яких ми відпрацюємо цю модель,
      – уточнив глава МЗС.

      Водночас, Кулеба не зміг відповісти на запитання, чи буде обов’язковою обсервація для людей, які повертаються в Україну автомобілями або через пішохідні переходи. За його словами, наразі це компетенція МВС та МОЗ.

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      Окрім того, на зауваження журналістів про те, що раніше людей, які прибували в Україну спецрейсами з Італії та інших країн не відправляли на обсервацію, Кулеба відповів:

      "Моє завдання, як міністра закордонних справ, захищати українців, які перебувають за кордоном, збирати їх докупи, створювати їм канали повернення додому. Що відбувається з громадянами, коли вони перетинають кордон – це реально не моя сфера відповідальності".

      Що відомо про обсервацію українців, які повертаються спецрейсами з-за кордону:

      • Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.
      • МЗС України і президент Зеленський неодноразово – і навіть у відеозверненні 29 березня – говорили про те, що евакуйовані з-за кордону до України люди мають пересидіти в ізоляції 14 днів.
      • Однак про рішення уряду щодо "обов'язковість дотримання режиму обсервації" стало відомо лише ввечері 29 березня. Про це поінформував міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

      Самоізоляція
      Різниця між карантином і самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Евакуація українців МЗС України Дмитро Кулеба – новини
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