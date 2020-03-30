Кулеба про інцидент з рейсом з В'єтнаму: Чергове прагнення українців до свободи

Міністр закордонних справ прокоментував випадок, який трапився 29 березня в аеропорту Бориспіль. У декількох пасажирів здали нерви перед страхом примусової обсервації і вони почали силою вириватися з аеропорту.

Обсервація є необхідністю у світлі того, як швидко поширюється вірус. Так, Кулеба прокоментував ситуацію на онлайн-брифінгу, пише Інтерфакс – Україна.

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Влада у свою чергу повинна регламентувати необхідні процедури, які громадяни зобов'язані виконувати в період карантину, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А також важливою складовою є самоусвідомлення українців та відповідальність.

Кожна людина повинна розуміти, що, вирішуючи свою проблему за рахунок іншої людини, він тільки примножує проблему, а не вирішує її. І, безумовно, влада повинна створювати також належні процедури, які громадяни зобов'язані дотримуватися в цей складний період,

– сказав Кулеба.

За його словами, всі стали "свідками чергового незламного прагнення українців до свободи". "Ми побачили, що українець готовий знехтувати всім: суспільним інтересом, процедурами заради того, щоб вирватися на волю, сісти в таксі, ухати додому", – додав міністр.

Згадав Кулеба і про постанову уряду про обов'язкову обсервацію, яку схвалив Кабмін. Глава МЗС уточнив, що в документі немає фрази про те, що пасажири літаків обов'язково повинні відправитися на обсервацію. Однак саме їм приділяють особливу увагу.

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Що казали самі пасажири

У коментарях 24 каналу люди, які летіли рейсом із В'єтнаму, спростували інформацію про те, що вони опиралися обсервації. За їхніми словами, стан їхнього здоров'я перевіряли і у В'єтнамі, і в Україні, а перед вильотом попередили, що усім доведеться провести в самоізоляції 14 днів. Саме це на це погодилися усі. Однак не йшлося про обсервацію та закриття у якомусь готелі, інформація про що з'явилася перед самою посадкою.

Також пасажири кажуть, що на прохання показати розпорядження про примусову обсервацію представники аеропорту та влади їм відповіли відмовою.

По-друге, людей обурила інформація про те, що обсервація мала нібито відбутися за їхній рахунок: 160 євро та 200 євро за тиждень без харчування.

Зрештою, на примусову обсервацію нікого не відправили.