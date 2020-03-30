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      Кулеба об инциденте с рейсом из Вьетнама: Очередное стремление украинцев к свободе

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      / Фото 24 канала

      Министр иностранных дел прокомментировал случай, произошедший 29 марта в аэропорту Борисполь. У нескольких пассажиров сдали нервы перед страхом принудительной обсервации, и они начали силой вырываться из аэропорта.

      Обсервация является необходимостью в свете того, как быстро распространяется вирус. Так, Кулеба прокомментировал ситуацию на онлайн-брифинге, пишет Интерфакс – Украина.

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      Власть в свою очередь должна регламентировать необходимые процедуры, которые граждане обязаны выполнять в период карантина, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. А также важной составляющей является самоосознание украинцев и ответственность.

      Каждый человек должен понимать, что, решая свою проблему за счет другого человека, он только умножает проблему, а не решает ее. И, безусловно, власть должна создать надлежащие процедуры, которые граждане обязаны соблюдать в этот сложный период,
      – сказал Кулеба.

      По его словам, все стали "свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе". "Мы увидели, что украинец готов пренебречь всем: общественным интересом, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси, уехать домой", – добавил министр.

      Вспомнил Кулеба и о постановлении правительства об обязательной обсервации, которую одобрил Кабмин. Глава МИД уточнил, что в документе нет фразы о том, что пассажиры самолетов обязательно должны отправиться на обсервацию. Однако именно им уделяют особое внимание.

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      Что сказали сами пассажиры

      В комментариях 24 каналу люди, летевшие рейсом из Вьетнама, опровергли информацию о том, что они сопротивлялись обсервации. По их словам, состояние их здоровья проверяли и во Вьетнаме, и в Украине, а перед вылетом предупредили, что всем придется провести в самоизоляции 14 дней. Именно на это согласились все. Однако речь не шла об обсервации и закрытии в каком-то отеле, информация о чем появилась перед самой посадкой.

      Также пассажиры говорят, что на просьбу показать распоряжение о принудительной обсервации представители аэропорта и власти им ответили отказом.

      Во-вторых, людей возмутила информация о том, что обсервация должна была вроде бы состояться за их счет: 160 евро и 200 евро за неделю без питания.

      В конце концов, на принудительную обсервацию никого не отправили.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Карантин в Украине 2020 Эвакуация украинцев авиация
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