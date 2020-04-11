Кулеба обещает защитить права несовершеннолетних украинских студентов в Польше: детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что проконтролирует защиту прав украинских студентов в Польше. Там из-за карантина несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.

Он сообщил о создании специальных групп в Фейсбуке для граждан за рубежом в период карантина, например, в Люблине и Гданьске. Об этом глава МИД написал в своем Твиттере.

Актуально В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантина

А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы,

– отметил Кулеба.

Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі. Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма «Захист» працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2020

Что известно о запрете несовершеннолетним в Польше выходить из дома

Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, так как они проживают без родителей.

Таких украинских студентов только в Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.

Сейчас они лишены возможности выйти даже за продуктами или в аптеку, так как проживают сами.

Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировали 5955 случаев коронавируса. От болезни умер 181 человек. Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием. В стране объявили 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки, люди обязаны носить маски.

Программа "Защита": что делать украинцам, которые не успели вернуться домой

МИД Украины поручило посольствам и генконсульствам запустить программу "Защита" для помощи украинцам за рубежом.

Как украинские дипломаты будут помогать украинцам, которые остались за границей