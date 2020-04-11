Кулеба обещает защитить права несовершеннолетних украинских студентов в Польше: детали
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что проконтролирует защиту прав украинских студентов в Польше. Там из-за карантина несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.
Он сообщил о создании специальных групп в Фейсбуке для граждан за рубежом в период карантина, например, в Люблине и Гданьске. Об этом глава МИД написал в своем Твиттере.
Актуально В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантина
А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы,
– отметил Кулеба.
Что известно о запрете несовершеннолетним в Польше выходить из дома
- Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, так как они проживают без родителей.
- Таких украинских студентов только в Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.
- Сейчас они лишены возможности выйти даже за продуктами или в аптеку, так как проживают сами.
Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировали 5955 случаев коронавируса. От болезни умер 181 человек. Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием. В стране объявили 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки, люди обязаны носить маски.
Программа "Защита": что делать украинцам, которые не успели вернуться домой
МИД Украины поручило посольствам и генконсульствам запустить программу "Защита" для помощи украинцам за рубежом.
Как украинские дипломаты будут помогать украинцам, которые остались за границей
- будут решать вопрос просроченных документов, разрешений, виз на пребывание;
- будут сотрудничать с правоохранительными органами стран для защиты интересов украинцев в случае их нарушения;
- информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;
- будут информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, внедрении режимов чрезвычайного положения и тому подобном;
- будут консультировать по решению бытовых вопросов и здравоохранения украинцев (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.);
- будут разрабатывать с местной властью и бизнесом, готовым помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т.д.) тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;
- будут налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.
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