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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Кулеба обещает защитить права несовершеннолетних украинских студентов в Польше: детали

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба / Интерфакс-Украина

      Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что проконтролирует защиту прав украинских студентов в Польше. Там из-за карантина несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними.

      Он сообщил о создании специальных групп в Фейсбуке для граждан за рубежом в период карантина, например, в Люблине и Гданьске. Об этом глава МИД написал в своем Твиттере.

      Актуально В Польше несовершеннолетние украинские студенты не могут выходить даже в магазин из-за карантина

      А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы,
      – отметил Кулеба.

      Что известно о запрете несовершеннолетним в Польше выходить из дома

      • Из-за эпидемии коронавируса в Польше ввели карантин. Он предусматривает запрет лицам до 18 лет самостоятельно выходить из дома. Таким образом украинские студенты оказались заложниками ситуации, так как они проживают без родителей.
      • Таких украинских студентов только в Люблинском воеводстве – 48, большинство из них учатся в Люблинской политехнике.
      • Сейчас они лишены возможности выйти даже за продуктами или в аптеку, так как проживают сами.

      Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Польше зафиксировали 5955 случаев коронавируса. От болезни умер 181 человек. Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием. В стране объявили 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки, люди обязаны носить маски.

      Программа "Защита": что делать украинцам, которые не успели вернуться домой

      МИД Украины поручило посольствам и генконсульствам запустить программу "Защита" для помощи украинцам за рубежом.

      Как украинские дипломаты будут помогать украинцам, которые остались за границей

      • будут решать вопрос просроченных документов, разрешений, виз на пребывание;
      • будут сотрудничать с правоохранительными органами стран для защиты интересов украинцев в случае их нарушения;
      • информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой;
      • будут информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, внедрении режимов чрезвычайного положения и тому подобном;
      • будут консультировать по решению бытовых вопросов и здравоохранения украинцев (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.);
      • будут разрабатывать с местной властью и бизнесом, готовым помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т.д.) тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;
      • будут налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Студенты Дети и несовершеннолетние Новости Польши
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