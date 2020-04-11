Кулеба обіцяє захистити права неповнолітніх українських студентів у Польщі: деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що проконтролє захист прав українських студентів у Польщі. Там через карантин неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми.

Він повідомив про створені спеціальні групи у фейсбуці для громадян за кордоном у період карантину, наприклад, у Любліні та Гданську. Про це глава МЗС написав у своєму твітері.

Актуально У Польщі неповнолітні українські студенти не можуть виходити навіть у магазин через карантин

А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма "Захист" працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми,

– зазначив Кулеба.

Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі. Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма «Захист» працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2020

Що відомо про заборону неповнолітнім у Польщі виходити з дому

Через епідемію коронавірусу у Польщі ввели карантин. Він передбачає заборону осіб до 18 років самостійно виходити з дому. Таким чином українські студенти опинилися заручниками ситуації, адже вони проживають без батьків.

Таких українських студентів у лише Люблінському воєводстві – 48, більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.

Зараз вони позбавлені можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку, оскільки проживають самі.

Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Польщі зафіксували 5 955 випадків коронавірусу. Від недуги померла 181 людина. Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням. Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки, люди зобов'язані носити маски.

Програма "Захист": що робити українцям, які не встигли повернутися додому

МЗС України доручило посольствам і генконсульствам запустити програму "Захист" для допомоги українцям за кордоном.

Як українські дипломати допомагатимуть українцям, які залишились за кордоном: