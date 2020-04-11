Кулеба обіцяє захистити права неповнолітніх українських студентів у Польщі: деталі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що проконтролє захист прав українських студентів у Польщі. Там через карантин неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми.
Він повідомив про створені спеціальні групи у фейсбуці для громадян за кордоном у період карантину, наприклад, у Любліні та Гданську. Про це глава МЗС написав у своєму твітері.
Актуально У Польщі неповнолітні українські студенти не можуть виходити навіть у магазин через карантин
А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма "Захист" працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми,
– зазначив Кулеба.
Що відомо про заборону неповнолітнім у Польщі виходити з дому
- Через епідемію коронавірусу у Польщі ввели карантин. Він передбачає заборону осіб до 18 років самостійно виходити з дому. Таким чином українські студенти опинилися заручниками ситуації, адже вони проживають без батьків.
- Таких українських студентів у лише Люблінському воєводстві – 48, більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.
- Зараз вони позбавлені можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку, оскільки проживають самі.
Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Польщі зафіксували 5 955 випадків коронавірусу. Від недуги померла 181 людина. Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням. Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки, люди зобов'язані носити маски.
Програма "Захист": що робити українцям, які не встигли повернутися додому
МЗС України доручило посольствам і генконсульствам запустити програму "Захист" для допомоги українцям за кордоном.
Як українські дипломати допомагатимуть українцям, які залишились за кордоном:
- вирішуватимуть питання прострочених документів, дозволів, віз на перебування;
- співпрацюватимуть з правоохоронними органами країн для захисту інтересів українців у разі їх порушення;
- інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;
- інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;
- консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони здоров’я українців (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);
- опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;
- налагоджуватимуть зв'язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.
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