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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кулеба обіцяє захистити права неповнолітніх українських студентів у Польщі: деталі

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / Інтерфакс-Україна

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що проконтролє захист прав українських студентів у Польщі. Там через карантин неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми.

      Він повідомив про створені спеціальні групи у фейсбуці для громадян за кордоном у період карантину, наприклад, у Любліні та Гданську. Про це глава МЗС написав у своєму твітері.

      Актуально У Польщі неповнолітні українські студенти не можуть виходити навіть у магазин через карантин

      А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма "Захист" працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми,
      – зазначив Кулеба.

      Що відомо про заборону неповнолітнім у Польщі виходити з дому

      • Через епідемію коронавірусу у Польщі ввели карантин. Він передбачає заборону осіб до 18 років самостійно виходити з дому. Таким чином українські студенти опинилися заручниками ситуації, адже вони проживають без батьків.
      • Таких українських студентів у лише Люблінському воєводстві – 48, більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.
      • Зараз вони позбавлені можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку, оскільки проживають самі.

      Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Польщі зафіксували 5 955 випадків коронавірусу. Від недуги померла 181 людина. Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням. Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки, люди зобов'язані носити маски.

      Програма "Захист": що робити українцям, які не встигли повернутися додому

      МЗС України доручило посольствам і генконсульствам запустити програму "Захист" для допомоги українцям за кордоном.

      Як українські дипломати допомагатимуть українцям, які залишились за кордоном:

      • вирішуватимуть питання прострочених документів, дозволів, віз на перебування;
      • співпрацюватимуть з правоохоронними органами країн для захисту інтересів українців у разі їх порушення;
      • інформуватимуть про можливість повернення до України, переміщення до сусідніх з Україною країн або ближче до України для подальшого повернення додому;
      • інформуватимуть про зміни епідеміологічної ситуації в країні перебування, впровадження режимів надзвичайного стану тощо;
      • консультуватимуть щодо вирішення побутових питань та охорони здоров’я українців (адреси та режим роботи продуктових магазинів, аптек, лікарень тощо);
      • опрацьовуватимуть з місцевою владою та бізнесом, готовими допомагати, питання тимчасового розміщення у спеціально виділених місцях (кампусах, соціальних закладах, школах тощо) тих громадян, які не мають засобів для існування та місця проживання;
      • налагоджуватимуть зв'язок українців, які вимушено залишаються на території іноземних держав і потребують допомоги, з громадськими організаціями та громадами українців, які готові допомагати.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба – новини МЗС України Студенти Діти і неповнолітні Новини Польщі
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