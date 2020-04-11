12:29
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Польщі неповнолітні українські студенти не можуть виходити навіть у магазин через карантин

      - Читать новость на русском
      У Польщі неповнолітні самостійно не можуть покидати дім / Getty Images

      Через епідемію коронавірусу у Польщі ввели карантин. Він передбачає заборону осіб до 18 років самостійно виходити з дому. Таким чином українські студенти опинилися заручниками ситуації, адже вони проживають без батьків.

      Уповноважений з прав людини у Польщі Адам Боднар опублікував звернення щодо цієї проблеми.

      Важливо Польща продовжила карантин і ввела обов’язковий масковий режим

      Таких українських студентів у лише Люблінському воєводстві – 48, більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.

      Зараз вони позбавлені можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку, оскільки проживають самі.

      За його словами, міський голова Любліна вже звертав увагу очільника поліції на особливість їхнього становища. Поліцейські мають враховувати ці обставини під час виконання своїх обов’язків.

      Ця ситуація важлива з точки зору дотримання фундаментальних прав і свобод,
      – наголосив Адам Боднар.

      Консульство України у Любліні вже знає про цю ситуацію. Загалом омбудсмен звернув увагу, що у подібній ситуації опинилися усі неповнолітні особи, які проживають без батьків і не можуть розраховувати на чиюсь допомогу.

      Адам Боднар просить очільника поліції Люблінського воєводства доповісти, чи поліцейські останнім часом стикалися з такими проблемами у своїй роботі.

      Що відомо про коронавірус у Польщі:

      • Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.
      • Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки, люди зобов'язані носити маски.
      • Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.
      • Станом на 11 квітня у Польщі зафіксували 5 955 випадків захворювання, 181 людина померла.

      карантин коронавірус
      Як вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Польщі
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:28 Чорнобильська зона палає вже восьмий день: останні новини і відео
      Новини України 44460
      сьогодні , 08:35 Українські військові помстились за пораненого побратима: окупанти зазнали втрат
      Новини України 3530
      сьогодні , 09:04 Антирекорд у США: за добу 2 тисячі жертв коронавірусу, заражених понад пів мільйона
      Лікування 29893
      сьогодні , 11:55 Коронавірус в Іспанії: померлих вже понад 16 тисяч
      Здорове життя 82536
      сьогодні , 07:00 Комендантська година без введення надзвичайного стану: чи законно це
      Новини України 7761
      сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 10 квітня: стратегія виходу з карантину, у світі 100 000 смертей
      Новини України 20504
      сьогодні , 10:10 Від коронавірусу в Україні померли 73 людини: статистика по областях
      Лікування 50042
      сьогодні , 07:50 Тести на коронавірус: хто може зробити та скільки коштують
      Новини економіки 5087
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Як пандемія змінила ставлення до онлайн освіти?
      Іван Примаченко
      10 квітня , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид