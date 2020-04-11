У Польщі неповнолітні українські студенти не можуть виходити навіть у магазин через карантин

Через епідемію коронавірусу у Польщі ввели карантин. Він передбачає заборону осіб до 18 років самостійно виходити з дому. Таким чином українські студенти опинилися заручниками ситуації, адже вони проживають без батьків.

Уповноважений з прав людини у Польщі Адам Боднар опублікував звернення щодо цієї проблеми.

Важливо Польща продовжила карантин і ввела обов’язковий масковий режим

Таких українських студентів у лише Люблінському воєводстві – 48, більшість із них навчаються у Люблінській політехніці.

Зараз вони позбавлені можливості вийти навіть за продуктами чи в аптеку, оскільки проживають самі.

За його словами, міський голова Любліна вже звертав увагу очільника поліції на особливість їхнього становища. Поліцейські мають враховувати ці обставини під час виконання своїх обов’язків.

Ця ситуація важлива з точки зору дотримання фундаментальних прав і свобод,

– наголосив Адам Боднар.

Консульство України у Любліні вже знає про цю ситуацію. Загалом омбудсмен звернув увагу, що у подібній ситуації опинилися усі неповнолітні особи, які проживають без батьків і не можуть розраховувати на чиюсь допомогу.

Адам Боднар просить очільника поліції Люблінського воєводства доповісти, чи поліцейські останнім часом стикалися з такими проблемами у своїй роботі.

Що відомо про коронавірус у Польщі:

Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки, люди зобов'язані носити маски.

Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.

Станом на 11 квітня у Польщі зафіксували 5 955 випадків захворювання, 181 людина померла.



Як вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу