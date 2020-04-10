Кулеба рассказал о протесте Украины против предложений России в резолюцию ООН
Россия пыталась склонить Генассамблею ООН к смягчению санкций против себя из-за пандемии коронавируса. Однако соответствующую резолюцию приняли без предложений РФ, которые были манипуляцией. Украина же стала первой страной, которая нарушила молчание, выступив против отмены санкций.
Таке рішення було принциповим для української сторони. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Детально Провал Росії в ООН: Генасамблея прийняла резолюцію по COVID-19 без згадки про санкції
Україна стала першою державою-членом ООН, яка перервала процедуру мовчання щодо резолюції,
– зазначив Кулеба.
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