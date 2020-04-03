Провал России в ООН: Генассамблея приняла резолюцию по COVID-19 без упоминания о санкциях
Генассамблея ООН приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавируса. Россия пыталась пропихнуть свой вариант текста – с пунктом о смягчении санкций, но украинские дипломаты заблокировали эти бесполезные потуги.
В ООН приняли резолюцию по противостоянию COVID-19
О принятии резолюции в ООН сообщили в пресс-службе председателя Генассамблеи ночью 3 апреля. Что важно: резолюция содержит призыв к усилению международного сотрудничества для борьбы с пандемией COVID-19.
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Говорится в первую очередь о таких сферах:
- Обмен информацией о коронавирусе и течении заболевания,
- Обмен научными знаниями о борьбе с вирусом и вероятными лекарствами,
- Обмен передовым опытом по борьбе с пандемией и преодолении ее последствий.
Причем в тексте резолюции отсутствует пункт о смягчении санкций, который отстаивала и пыталась пропихнуть Российская Федерация.
Пункта об отмене санкций в тексте резолюции ООН нет
Заметим, чуть раньше о том, что Украина забраковала инициированный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН в фейсбуке сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, в текст резолюции под благородным названием "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)", вписали много правильных вещей, но и одну манипуляцию: "Запуск процесса отмены международных санкций против России".
Вместо пророссийского текста Украина поддержала другую резолюцию, которая "не содержит манипуляций и имеет поддержку абсолютного большинства государств – членов ООН".
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица Укринформу объяснил детали: "Украина прервала так называемую "процедуру молчания" и заблокировала манипулятивный проект российской резолюции в Генассамблее ООН".
Процедура молчания предусматривает, что если никто не высказывается против, то документ принимают по консенсусу без голосования. В конце концов, именно так резолюцию и приняли, но уже не пророссийскую.
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Почему российская резолюция нарушала международные нормы
Кислица привел ряд причин, почему российская инициатива – за рамками международных норм:
- Снятие торговых барьеров и мер экономической защиты обсуждать должна Всемирная торговая организация, а не Генассамблея ООН.
- Пункт об отмене санкций "разрушает логику ответственности за грубые нарушения Устава ООН", а также других норм международного права.
- Пункт о санкциях "эксплуатирует горе миллионов людей", чтобы Россия "получила собственную выгоду" (в Кремле на самом деле прекрасно знают, что международные санкции не затрагивают гуманитарную помощь, необходимую для противодействия COVID-19).
- Ослабление или отмена санкций должны происходить не за счет борьбы с пандемией, а "путем прекращения агрессором нарушений международного права и привлечения его к ответственности".
В итоге Украина присоединилась в качестве основного соавтора к проекту резолюции, внесенному Сингапуром, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном, Индонезией и Ганой, которую поддержали 187 государств.
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