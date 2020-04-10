Кулеба розповів про протест України проти пропозицій Росії у резолюцію ООН

Росія намагалася схилити Генасамблею ООН до пом’якшення санкцій проти себе через пандемію коронавірусу. Однак відповідну резолюцію прийняли без пропозицій РФ. Україна ж стала першою країною, яка порушила мовчання, виступивши проти російського варіанту тексту документу.

Таке рішення було принциповим для української сторони. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Детально Провал Росії в ООН: Генасамблея прийняла резолюцію по COVID-19 без згадки про санкції

Україна стала першою державою-членом ООН, яка перервала процедуру мовчання щодо резолюції,

– зазначив Кулеба.

За його словами, згодом до України приєдналися Сполучені Штати, країни Балтії, Грузія та інші. Якщо процедуру мовчання не перервали б, то резолюцію могли ухвалити з побажаннями Росії.

Кулеба наголосив, що РФ вдалася до маніпуляцій. Адже пандемія коронавірусу не є приводом скасовувати санкції проти.

Що відомо про резолюцію щодо протистояння COVID-19

Про прийняття резолюції в ООН повідомили у пресслужбі голови Генасамблеї вночі 3 квітня. Документ містить заклик до посилення міжнародної співпраці для боротьби з пандемією коронавірусу.

Мова йде насамперед про такі сфери:

обмін інформацією про коронавірус та перебіг захворювання,

обмін науковими знаннями про боротьбу з вірусом та ймовірними ліками,

обмін передовим досвідом для боротьби з пандемією і подолання її наслідків.

У тексті немає пункту про пом'якшення санкцій, який відстоювала Російська Федерація.