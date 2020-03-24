Кулеба впервые осуществит онлайн-визит в Германию: как это будет происходить
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 24 марта, впервые совершит виртуальный визит в Германию. Он проведет переговоры со своим коллегой Хайко Маасом.
Для переговоров Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
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Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции, станут:
- углубление двусторонних отношений,
- помощь Германии в осуществлении украинских реформ,
- противодействие российской агрессии,
- совместная борьба с распространением Covid-19.
Трансляция мероприятия будет проводиться в 12:50 на фейсбук-странице МИД Украины.
По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для СМИ.
Коммуникация чиновников онлайн: главное
- В условиях коронавируса немало правительственных совещаний в Украине и по всему миру осуществляются виртуально.
- В частности, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе ранее отменила свое заседание в Минске, которое планировалось на 25 марта. Однако ее члены все же будут вести переговоры. Они состоятся в формате видеоконференции.
- В то же время украинские депутаты рассматривают возможность проведения заседаний Верховной Рады в удаленном режиме. В парламенте даже зарегистрировали соответствующий законопроект. Как депутаты будут голосовать в режиме онлайн – читайте по ссылке.
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