Кулеба впервые осуществит онлайн-визит в Германию: как это будет происходить

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, 24 марта, впервые совершит виртуальный визит в Германию. Он проведет переговоры со своим коллегой Хайко Маасом.

Для переговоров Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Это интересно Как нардепы будут работать онлайн: на сайте Рады появился законопроект

Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции, станут:

углубление двусторонних отношений,

помощь Германии в осуществлении украинских реформ,

противодействие российской агрессии,

совместная борьба с распространением Covid-19.

Трансляция мероприятия будет проводиться в 12:50 на фейсбук-странице МИД Украины.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для СМИ.

Коммуникация чиновников онлайн: главное