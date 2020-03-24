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      Кулеба вперше здійснить онлайн-візит до Німеччини: як це відбуватиметься

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / Кабмін

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 березня вперше здійснить віртуальний візит до Німеччини. Він проведе переговори зі своїм колегою Хайко Маасом.

      Для переговорів Кулеба прибуде в резиденцію посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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      Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть:

      • поглиблення двосторонніх відносин,
      • допомога Німеччини у здійсненні українських реформ,
      • протидія російської агресії,
      • спільна боротьба з поширенням Covid-19.

      Трансляція заходу буде проводитися о 12:50 на фейсбук-сторінці МЗС України.

      За підсумками переговорів глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для ЗМІ.

      Комунікація урядовців та чиновників онлайн: головне

      • В умовах коронавірусу чимало урядових нарад в Україні та по всьому світу здійснюються віртуально. 
      • Зокрема, Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі раніше скасувала своє засідання у Мінську, яке планувалося на 25 березня. Однак її члени все ж вестимуть переговори. Вони відбудуться у форматі відеоконференції.
      • Водночас українські депутати розглядають можливість проведення засідань Верховної Ради у віддаленому режимі. У парламенті навіть зареєстрували відповідний законопроєкт. Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн – читайте за посиланням.
      Курс валют на 24 березня: долар суттєво подорожчав, євро – знову більше за 30 гривень
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 МЗС України Дмитро Кулеба – новини Новини політики
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