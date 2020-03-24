Кулеба вперше здійснить онлайн-візит до Німеччини: як це відбуватиметься
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 березня вперше здійснить віртуальний візит до Німеччини. Він проведе переговори зі своїм колегою Хайко Маасом.
Для переговорів Кулеба прибуде в резиденцію посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
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Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть:
- поглиблення двосторонніх відносин,
- допомога Німеччини у здійсненні українських реформ,
- протидія російської агресії,
- спільна боротьба з поширенням Covid-19.
Трансляція заходу буде проводитися о 12:50 на фейсбук-сторінці МЗС України.
За підсумками переговорів глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для ЗМІ.
Комунікація урядовців та чиновників онлайн: головне
- В умовах коронавірусу чимало урядових нарад в Україні та по всьому світу здійснюються віртуально.
- Зокрема, Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі раніше скасувала своє засідання у Мінську, яке планувалося на 25 березня. Однак її члени все ж вестимуть переговори. Вони відбудуться у форматі відеоконференції.
- Водночас українські депутати розглядають можливість проведення засідань Верховної Ради у віддаленому режимі. У парламенті навіть зареєстрували відповідний законопроєкт. Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн – читайте за посиланням.
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