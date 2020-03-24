Кулеба вперше здійснить онлайн-візит до Німеччини: як це відбуватиметься

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 березня вперше здійснить віртуальний візит до Німеччини. Він проведе переговори зі своїм колегою Хайко Маасом.

Для переговорів Кулеба прибуде в резиденцію посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен. Про це повідомляє пресслужба МЗС України. Це цікаво Як нардепи будуть працювати онлайн: на сайті Ради з'явився законопроєкт Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть: поглиблення двосторонніх відносин,

допомога Німеччини у здійсненні українських реформ,

протидія російської агресії,

спільна боротьба з поширенням Covid-19. Трансляція заходу буде проводитися о 12:50 на фейсбук-сторінці МЗС України. За підсумками переговорів глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для ЗМІ. Комунікація урядовців та чиновників онлайн: головне В умовах коронавірусу чимало урядових нарад в Україні та по всьому світу здійснюються віртуально.

Зокрема, Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі раніше скасувала своє засідання у Мінську, яке планувалося на 25 березня. Однак її члени все ж вестимуть переговори. Вони відбудуться у форматі відеоконференції.

Водночас українські депутати розглядають можливість проведення засідань Верховної Ради у віддаленому режимі. У парламенті навіть зареєстрували відповідний законопроєкт. Як депутати будуть голосувати у режимі онлайн – читайте за посиланням.