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      Кулеба заверил, что Украина не ищет прямого диалога с боевиками

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      Переговоры с боевиками – это красная линия, которую я не пересеку, – Кулеба / khoda.gov.ua

      Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на сохранении нынешнего формата трехсторонней контактной группы в Минске. Мол, украинская власть не ищет путей к прямому диалогу с боевиками.

      Украинская сторона будет настаивать на нынешнем формате, где есть Украина, Россия и ОБСЕ, заверил Дмитрий Кулеба во время дискуссии на тему переговорной позиции, организованной Atlantic Cuoncil.

      Интересно Украина хочет, чтобы ТКГ в Минске вела переговоры в режиме "24 на 7" – СМИ

      Все остальное – это предмет для внутреннего структурирования внутри контактной группы. Однако мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском,
      – заявил глава МИД.

      В то же время он отмечает, что взаимодействие с ними все же должно быть, но диалог должен касаться определенного перечня тем, чтобы имплементировать минские договоренности.

      Кроме того, он отметил, что идея консультативного совета не предусматривает диалога с пророссийскими боевиками, а заставляет общества говорить, взаимодействовать друг с другом.

      "Как министр я никогда не соглашусь на прямой диалог между украинскими должностными лицами и боевиками. Все остальное – это пространство для искусства дипломатии, но существуют определенные красные линии, которые я не перейду. И это одна из них", – заверил Дмитрий Кулеба.

      Что известно о работе ТКГ в Минске?Минский протокол – миротворческий процесс по поводу войны на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые соглашения, так называемый "Минск-1".

      Все переговоры проходят с участием представителей трехстороннего контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.

      На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без всякой юридической силы.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба – новости Война на Донбассе Украина – Россия Пророссийские боевики МИД Украины Минские договоренности
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