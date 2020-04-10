Кулеба заверил, что Украина не ищет прямого диалога с боевиками

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на сохранении нынешнего формата трехсторонней контактной группы в Минске. Мол, украинская власть не ищет путей к прямому диалогу с боевиками.

Украинская сторона будет настаивать на нынешнем формате, где есть Украина, Россия и ОБСЕ, заверил Дмитрий Кулеба во время дискуссии на тему переговорной позиции, организованной Atlantic Cuoncil.

Интересно Украина хочет, чтобы ТКГ в Минске вела переговоры в режиме "24 на 7" – СМИ

Все остальное – это предмет для внутреннего структурирования внутри контактной группы. Однако мы не ищем прямого диалога с Донецком и Луганском,

– заявил глава МИД.

В то же время он отмечает, что взаимодействие с ними все же должно быть, но диалог должен касаться определенного перечня тем, чтобы имплементировать минские договоренности.

Кроме того, он отметил, что идея консультативного совета не предусматривает диалога с пророссийскими боевиками, а заставляет общества говорить, взаимодействовать друг с другом.

"Как министр я никогда не соглашусь на прямой диалог между украинскими должностными лицами и боевиками. Все остальное – это пространство для искусства дипломатии, но существуют определенные красные линии, которые я не перейду. И это одна из них", – заверил Дмитрий Кулеба.

Что известно о работе ТКГ в Минске?Минский протокол – миротворческий процесс по поводу войны на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые соглашения, так называемый "Минск-1".



Все переговоры проходят с участием представителей трехстороннего контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.



На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без всякой юридической силы.