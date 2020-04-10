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      Кулеба запевнив, що Україна не шукає прямого діалогу з бойовиками

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      Переговори з бойовиками – це червона лінія, яку я не перетну, – Кулеба / khoda.gov.ua

      Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна наполягатиме на збереженні нинішнього формату тристоронньої контактної групи у Мінську. Мовляв, українська влада не шукає шляхів до прямого діалогу з бойовиками.

      Українська сторона наполягатиме на нинішньому форматі, де є Україна, Росія і ОБСЄ, запевнив Дмитро Кулеба під час дискусії на тему переговорної позиції, організованої Atlantic Cuoncil.

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      Усе решта – це предмет для внутрішнього структурування всередині контактної групи. Втім ми не шукаємо прямого діалогу з Донецьком і Луганськом,
      – заявив глава МЗС.

      Водночас він наголошує, що взаємодія з ними таки повинна бути, але діалог повинен стосуватися визначеного переліку тем, щоб імплементувати мінські домовленості.

      Крім того, він зауважив, що ідея консультативної ради не передбачає діалогу з проросійськими бойовиками, але змушує суспільства говорити, взаємодіяти одне з одним.

      "Як міністр я ніколи не погоджуся на прямий діалог між українськими посадовцями і бойовиками. Все інше – це простір для мистецтва дипломатії, але існують певні червоні лінії, які я не перейду. І це одна з них", – запевнив Дмитро Кулеба.

      Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

      Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

      На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба – новини Війна на Донбасі Україна – Росія Проросійські бойовики МЗС України Мінські домовленості
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