Україна хоче, щоб ТКГ у Мінську вела переговори в режимі "24 на 7", – ЗМІ

Засідання тристоронньої контактної групи у Мінську щодо завершення війна на Донбасі можуть вестися цілодобово. З відповідною ініціативою виступила українська сторона.

Ціллю такої ініціативи є можливість працювати без відкладення ухвалення рішень до наступних засідань. Про це повідомляє український Інтерфакс з посиланням на власні джерела у ТКГ.

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Під час переговорів 8 квітня обговорювалися питання нових ділянок розведення сил, а також деталі обміну полоненими.

Як повідомили джерела видання, Україна вкотре наголосила на неможливості залучення до переговорів представників бойовиків, на чому наполягала Росія.

Україна також запропонувала новий формат переговорів. Він передбачає посилення ролі ОБСЄ. Організація повинна буде допомагати розібратися з розбіжностями, які виникають між позиціями України і Росії.

У цілому переговорний день був зосереджений на вдосконаленні переговорного процесу у Мінську.

Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".



Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.



На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.