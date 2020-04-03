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      Росія обурена через зрив створення Консультативної ради: звинувачує Францію і Німеччину

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      У Росії звинуватили ЄС у зриві створення Консультаційної ради / kremlin.ru

      МЗС Росії звинуватило Німеччину та Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО. У Кремлі вважають цей крок частиною "політичних ігор".

      Відповідну заяву опублікувала пресслужба російського МЗС. Там зазначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції і Німеччини від домовленостей відмовилась й Україна.

      Актуально Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба

      У Росії також вважають, що ці події "скидаються на добре скоординовану лінію", а європейські країни нібито хочуть перекласти відповідальність на Кремль.

      Під час переговорів помічники "нормандських" лідерів уникали підтримки угод між Києвом та представниками ОРДЛО. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні,
      – вважають у Кремлі.

      Що відомо про створення Консультативної ради

      • 11 березня в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
      • Сторони підписали документ про створення так званої Консультативної ради. Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. 
      • Його запуск мав відбутися після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
      • Інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Зокрема, група українських депутатів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
      • Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
      • У самому Кремлі називали цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Нормандський формат Андрій Єрмак Офіс Президента Війна на Донбасі Мінські домовленості Окуповані території Проросійські бойовики Новини Росії Новини політики
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