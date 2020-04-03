Росія обурена через зрив створення Консультативної ради: звинувачує Францію і Німеччину

МЗС Росії звинуватило Німеччину та Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО. У Кремлі вважають цей крок частиною "політичних ігор".

Відповідну заяву опублікувала пресслужба російського МЗС. Там зазначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції і Німеччини від домовленостей відмовилась й Україна.

Актуально Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба

У Росії також вважають, що ці події "скидаються на добре скоординовану лінію", а європейські країни нібито хочуть перекласти відповідальність на Кремль.

Під час переговорів помічники "нормандських" лідерів уникали підтримки угод між Києвом та представниками ОРДЛО. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні,

– вважають у Кремлі.

Що відомо про створення Консультативної ради