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      Россия возмущена из-за срыва создания Консультативного совета: обвиняют Францию и Германию

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      У Росії звинуватили ЄС у зриві створення Консультаційної ради / kremlin.ru

      МИД России обвинил Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

      Відповідну заяву опублікувала пресслужба російського МЗС. Там зазначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції і Німеччини від домовленостей відмовилась й Україна.

      Актуально Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба

      У Росії також вважають, що ці події "скидаються на добре скоординовану лінію", а європейські країни нібито хочуть перекласти відповідальність на Кремль.

      Що відомо про створення Консультативної ради

      • 11 березня в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
      • Сторони підписали документ про створення так званої Консультативної ради. Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. 
      • Його запуск мав відбутися після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
      • Інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Зокрема, група українських депутатів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
      • Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
      • У самому Кремлі називали цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Нормандский формат Андрей Ермак Офіс Президента Война на Донбассе Минские договоренности Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости России Новости политики Новости Украины
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