Россия возмущена из-за срыва создания Консультативного совета: обвиняют Францию и Германию

МИД России обвинил Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба російського МЗС. Там зазначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції і Німеччини від домовленостей відмовилась й Україна.

Актуально Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба

У Росії також вважають, що ці події "скидаються на добре скоординовану лінію", а європейські країни нібито хочуть перекласти відповідальність на Кремль.

Що відомо про створення Консультативної ради