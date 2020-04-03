Россия возмущена из-за срыва создания Консультативного совета: обвиняют Францию и Германию
МИД России обвинил Германию и Францию якобы в срыве создания Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.
Відповідну заяву опублікувала пресслужба російського МЗС. Там зазначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції і Німеччини від домовленостей відмовилась й Україна.
Актуально Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба
У Росії також вважають, що ці події "скидаються на добре скоординовану лінію", а європейські країни нібито хочуть перекласти відповідальність на Кремль.
Що відомо про створення Консультативної ради
- 11 березня в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
- Сторони підписали документ про створення так званої Консультативної ради. Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ.
- Його запуск мав відбутися після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
- Інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Зокрема, група українських депутатів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
- Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
- У самому Кремлі називали цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
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